Türkiye Gazetesi

Emekli maaşını yükseltmek çalışırken mümkün oluyor. Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylığında da artış yaşanabiliyor. Destek primi ödeyerek çalışmaya devam eden kişiler işlerinden ayrıldığında aynı parayı alıyor. Emekli aylığını kestirenler ise normal sigortalı gibi çalışmaya devam edebilir. Böylelikle çalışan dönemin primlerine göre emekli aylığı baştan hesaplanıyor.

Destek priminin emekli aylığına bir katkısı bulunmuyor. Destek primlerinin katkısı emeklilerin herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı geçirdiğinde ortaya çıkıyor.

2000 ÖNCESİ PRİMLER ÖNE ÇIKIYOR

SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar emekli aylığını artırmada kilit rol oynuyor! Emekli maaş hesabı yapılırken 3 sigorta dönemi baz alınıyor. Bu dönemler Ocak 2000 öncesi, Ocak 2000 – Ekim 2008 arası ve bu tarihten sonrası olarak kabul ediliyor.

2000 öncesi dönemde gösterge, memur maaş katsayıları ve aylık maaş oranının çarpımıyla maaş hesabı yapılıyor. 2000 öncesi prim emekli aylığının daha yüksekten yatmasını sağlıyor. Bu tarihten önce askerlik yapan erkekler veya doğum yapan kadınların tavandan doğum borçlanması maaşı artıran bir diğer faktör oluyor.

UZUN ÇALIŞMAK FAYDA EDİYOR

Yüksek prim gün sayısına sahip olan kişiler daha fazla gelire sahip olabiliyor. Ancak bu durum tek başına yeterli olmuyor. Net maaşın yanı sıra brüt kazancın da sigortada yüksekten gösterilmesi gerekiyor. Asgari ücretten çalışan bir kişi ile tavan ücretten maaş alan kişi arasında emeklilik döneminde ciddi farklar oluşuyor. Yüksek kazançla fazla prim günü birleştiğinde emekli maaşında artış sağlanıyor.

İkinci işte çalışan kişiler ikinci bir iş için de prim yatırması gerekiyor. Primler yükseldikçe maaş da artmış oluyor. Bakmakla yükümlü kişilerin olması da emekli maaşını yükselten bir diğer faktör. Eğer çocuğunuz varsa daha yüksek bir emekli aylığına sahip olabilirsiniz.

Sigorta türü SSK ve Bağ-Kur olan kişiler arasında da maaş farkı bulunuyor. Geçmişte prim türü nereden olursa olsun, son 3.5 yılında SSK’dan prim yatıran bir Bağ-Kur’lunun maaşı daha da yükseliyor.

FAZLA PRİMLER GERİ ALINABİLİYOR

SGK’ya yatırılan fazla primler de geri alınabiliyor. Eğer azami tutarın üzerinde prim yatırdıysanız, esas kazanç tavanını aşan tutarlar tarafınıza iade ediliyor. Tavanı aşan kazançlarda sadece işçi adına yatırılan primlerin iadesi mümkün olabiliyor. İşverenin yatırdığı primleri almak söz konusu olamıyor.

İşaret fişeği çakıldı! 2000-2008 öncesi sonrası SSK EMEKLİ Bağ-Kur maaş zam tablosu! Adım adım hesaplandı! Milyonlarca emeklinin 2023 zammı için belirleyici olacak enflasyon verisinde yeni veriler ortaya çıktı. Toplam 6 aylık enflasyon verisine göre maaş zammı hesaplanacak. Ocak enflasyonuyla 2000 – 2008 öncesi ve sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaş zamları belli olacak. Taban aylıklara iyileştirme de gündemde yer alıyor. Enflasyon beklenti anketine göre emeklinin zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı. Böylelikle mevcut maaşı 4.687 TL olan 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşı 5.772 TL’ye çıkacak.

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EYT'linin 6 adımda emekli olma sırrı: Eksik primi tamamlama şartları belirlendi! Kademelere göre emeklilik yolda Milyonlarca emeklinin beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Yaş nedeniyle emekli olamayan kişiler uzun süredir düzenleme talep ediyordu. Bu talepler karşılık buldu ve EYT düzenlemesinde sona gelindi. Uzmanlara göre teknik detaylar biterken şartlar netleşiyor. Prim ve süresi eksik olan kişilerin de bu düzenlemeden faydalanması amaçlanıyor. Eksik primi tamamlamanın ise 6 yolu bulunuyor.