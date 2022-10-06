Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu”na ilişkin düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

BTE, BTC ve TANAP gibi altyapı projelerinin bölge ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağladığını söyleyen Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Dönmez’in açıklamaları:

"Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan “Yeşil Enerji” konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmayı devam edeceğiz.

Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Nükleer uygulamalarda kullanılacak... Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda faaliyete geçecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bor tesisine ilişkin yaptığı konuşmada tarih veren Dönmez ayrıca, "Yıllık lityum ihtiyacımızın yarısını milli imkanlarla sağlayacağız." diyerek müjdeyi de verdi.

Bakan Dönmez Karadeniz gazında yeni gelişmeyi duyurdu: Kabloları döşeyecek gemi bu hafta göreve başlayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez açıklamasında, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" derken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından yazılı açıklama geldi. TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek "Seven Arctic" isimli geminin bu hafta Filyos Limanı'na gelerek hemen operasyona başlayacağını bildirdi.

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili önemli gelişme: Beklenen gemi İstanbul'da Bakan Dönmez Karadeniz Gaz Sahası'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'nda olduğunu duyuran Bakan Dönmez doğal gaz stoku ile ilgili bilgi verdi.