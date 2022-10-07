Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünya hızla kirleniyor, kaynaklar tükeniyor. Kara, hava, denizler ve hatta uzaydaki gezegenleri bile kirletiyor insanoğlu... Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, bu gerçeği “Dünyayı hor kullanıyoruz” diye özetledi. Gelecek için hedefler ortaya koyan şirketlerden olan Anadolu Grubu, dün gerçekleştirdiği toplantıyla “Doğanın, işin, insanın yarını” için bugünü iyileştirmeye odaklandığını açıkladı. 2030’a kadar sera gazı salınımlarını 2020’ye göre yüzde 50 azaltma, 2050 yılına kadar da net sıfıra ulaşma vizyonuyla çalışma hedefini açıklayan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, hor kullanılan dünyada tabiatın geç de olsa insanlara ders verdiğini belirttiği açıklamasında, gıdanın hayati önemine dikkat çekti. Özilhan “Antalya’dan çıkan domates tüketiciye yüzde 25’e yakın kayıpla ulaşıyor. Sadece bunu kazanırsanız maliyetler ve fiyat ucuzlayacak. Pahalılığın önemli sebeplerinden biri de lojistik. Demiryolunu kullanmıyoruz. Bir kamyona harcanan yakıtla 10 kamyon domatesi trenle getirebiliriz. Maliyet düşer, fire düşer, fiyat ucuzlar” dedi.

ÇEVRE YATIRIMI DESTEKLENMELİ

Özilhan “Devletin çevre kirliliğini önleyen yatırımlara destek ve teşviki de çok önemli. Birçok alanda verilen destekler var. Bu alan daha önemli ve desteklenmeli” dedi. Anadolu Grubu merkezinde 10 megavat olan ihtiyacın yarısını çatıya kurulan güneş panellerinden elde ettiklerini, gelecek 3 yılda diğer şirketlerde de yüzde 100 yenilenebilir enerji ile elektrik kullanımını hedeflediklerini söyleyen Özilhan toprağın, suyun, biyolojik çeşitliliğin geleceği için uygulamaları da anlattı. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da “En küçük hareketin dahi dünyayı değiştireceğini biliyoruz” dediği konuşmasında süregelen çalışmaları ileriye taşımak üzere değer alanlarında hedefler belirlediklerini dile getirdi.

ÇEVREYE DEĞER VERMEK BİZİM GENLERİMİZDE VAR

Dünyanın sürdürülebilirlik kavramıyla 1980’li yıllarda tanışmasından çok önce Anadolu Grubu’nun vizyonuna kazındığını vurgulayan Özilhan “Çevre alanına bir önceki yıla göre 3 kat daha fazla bütçe ayırarak 129 milyon TL harcama ve yatırım yaptık. Atıkların yüzde 89’unu geri dönüştürdük veya kompostladık. AR-GE ve inovasyona 152,2 milyon TL, hayırseverlik çalışmasına 346 milyon TL ayırdık” dedi.

ANADOLU YER SİNCABI KORUMA ALTINA ALINDI

Toprağın, suyun, insanın, yarını için çalışma taahhüdü veren Anadolu Grubu, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu yer sincabı için de harekete geçmiş. Grup Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Kaan Ünver, yer sincabının kabuklu yiyecekleri toprağa gömerek biyolojik çeşitliliğe, toprağın altında barınarak toprağın havalanmasına katkı sağlayan bir tür oluğunu söyledi.

İNSANLIĞIN YARININA DAHA ÇOK YATIRIM

İş kolları itibarıyla 36 ülkede 80 bin çalışanı bulunan grupta hedef, kadın yönetici oranını yüzde 35’e, 2050’ye kadar da yüzde 50’ye çıkarmak. Genel anlamda kadın çalışan oranı yüzde 34 olan şirkette ‘eşit işe eşit ücret’ prensibi de uygulanıyor. Verilen bilgiye göre Borsa İstanbul’da da yatırım holdingi şirketleri kategorisinde olan grup, çevresel performans ile ilk sırada, sosyal performansta 2. sırada.

Gıdada kış harekatı: Seralara destek, fiyatlara takip Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, yaklaşan kış öncesi alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Buna göre sebze üretiminin artırılması için sera yatırımlarına hibe ve kredi desteği verilecek. Yemde fiyat artışına karşı desteklemeler devam edecek. Hal Takip Sistemi etkin şekilde kullanılacak.