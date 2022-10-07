Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | EDİRNE

Rengini ‘rubia tinctorum’ bitkisinden alan ‘Edirne kırmızısı’, Trakya Üniversitesi ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ortak çalışmasıyla deneme tarlasında önceki gün hasat edilirken, giyim firması Kiğılı’nın desteğiyle yıllar sonra kıyafetlerle buluştu. Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği kapsamında bitkiden elde edilen toz boyayla kazanlarda kumaş kaynatılırken, tişört baskılar da yapıldı.

ABD’DE KEŞFEDİLDİ

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne kırmızısını ABD’de bir kütüphanede tespit ettikleri Fransız yazarın ‘Muhteşem Edirne Kırmızı’ kitabından öğrendiklerini, kitabı incelediklerinde rengin 1.400’lü, 1.500’lü yıllarda Edirne’de sarayda kullanıldığını öğrendiklerini kaydetti. Yabancı sefirlerin ilgisini çeken bu rengi elde edebilmek için casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair yazılar olduğuna işaret eden Tabakoğlu, rengin geliştirilmesi ve eski motiflerin hayata geçirilmesi için Kiğılı firması ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

ATKI, ŞAL, KRAVATTA

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem ise Edirne kırmızısıyla üretilen ürünlerin Türkiye ve dünya çapında yaygınlaşması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Şirket olarak atkı, şal, kravat ve mendilde çalışmaya başladıklarını anlatan Suerdem, Edirne kırmızısının giysilerin yanı sıra kozmetik ürünler ile oyuncak sanayisinde de kullanılabileceğini ifade etti. Suerdem “Edirne kırmızısını renk ve desen olarak kullanmaya başladık. İlerleyen zamanda montlarımızda, tişörtlerimizde, kazaklarımızda kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

100 GRAMI 45-50 TL

Edirne kırmızısı, çiftçi için de alternatif gelir kaynağı olacak. Bitki köklerinden elde edilen ürünün 100 gramının 45-50 TL piyasa değeri olduğu ifade ediliyor. 1 dekarda deneme üretimi yapılırken, önümüzdeki dönemde 1.000 dekar alanda üretim hedefleniyor.

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