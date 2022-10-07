Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında yaşanan hareketli günler nedeniyle altın fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Gram altın, çeyrek altın, 18-22 ayar altın, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Gram altının fiyatı geçtiğimiz günlerde yaşanan artış trendiyle 1.000 TL’nin üzerine çıkmıştı. 7 Ekim günü altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı…

ALTIN NE KADAR OLDU?

Kapanışını 1.022,94 TL'den yapan gram altın 1.022,91 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 1.637,10 TL satış fiyatı ise 1.673,24 TL seviyelerinde bulunuyor.

6.754,00 TL üzerinden kapanış yapan Cumhuriyet altınının alış fiyatı 6.671 TL seviyelerinde bulunuyor.

Yarım altının kapanışı 3.388,00 TL seviyelerinden olmuştu. 3.346,40 TL seviyesinden satışa devam ediyor.

14 ayar bilezik gram fiyatında satış 677,32 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 967,12 TL seviyesinden güne başladı.