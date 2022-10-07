Türkiye Gazetesi

Son dakika akaryakıt haberi: Haziran ayında 120 dolar seviyelerine ulaşan brent petrol, Eylül ayında 80 dolar seviyelerine inse de son günlerde yaşanan gelişmeler ile yeniden yükselişe geçti. Brent petrolde yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün duyurulan motorin zammı, gece saatlerinde pompa fiyatlarına yansıtıldı. Motorine 1 ira 53 kuruş zam geldi. İşte 7 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

BRENT PETROL 94 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliğe, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı neden oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla brent petrol yeniden 90 doları aştı. Öte yandan AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin de artmasıyla brent petrol 94 dolar seviyesine ulaştı. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞTİ

Dün duyuralan 1 lira 53 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzinde ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lirayı aştı. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.



Benzine bugün zam gelmezken, önceki 2 günde toplam 1.37 lira fiyat artışına gidilmişti. Söz konusu zamların ardından benzinin litre fiyatı 20.6 liraya yükselmişti.

3 GÜNLÜK ZAM 4 LİRAYI AŞTI

Motorine dün 1 lira 39 kuruş, önceki gün ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Böylece son 3 günde satış fiyatı 4 lira 2 kuruşa yükselmiş oldu. Benzine bugün zam gelmezken, önceki 2 günde toplam 1 lira 37 kuruş fiyat artışına gidilmişti. Söz konusu zamların ardından benzinin litre fiyatı 20 lira 60 kruuşa yükselmişti.

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.16 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9,87 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,32 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10,19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.25 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,84 TL

Araç sahipleri dikkat: Motorine 3. zam yolda... İşte güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... Uluslararası piyasalarda OPEC kararından sonra benzine yeni zam haberi geldi. OPEC iki yılın ardından yüz yüze ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan kasım ayından itibaren petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı çıktı. Kararın ardından fiyatlar yükselişe geçti. Akaryakıta bir zam haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geliyor böylelikle motorine bir haftada 3. zam gelmiş olacak… Peki 6 Ekim güncel akaryakıt fiyatları nedir? Gece yarısı indirim uygulanan otogaz kaç lira oldu… İşte benzin, motorin ve otogazda son durum…