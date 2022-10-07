Türkiye Gazetesi

Elektrik ve doğalgaz faturaları evlerin büyük masraflarından oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu faturaları ödemekte zorluk yaşıyor ve kesintilere kadar giden süreçler yaşanabiliyor. İhtiyaç sahiplerinin elektrik ve doğalgaz tüketimine devlet katkı sağlıyor. Faturalar için ayda 1.116 TL destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde fatura öderken rahat bir nefes alabilirsiniz.

MİKTAR YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla sosyal destek paketlerinin miktarının artırıldığı belirtmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da elektrik ve doğalgaz tüketim destekleriyle ilgili son bilgileri verdi. Aile Destek Programı’na ayrılan bütçe artarken elektrik ve doğalgaz tüketim destekleri de unutulmadı.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ MİKTARI

Elektrik tüketim desteğinden faydalanan kişilerin sayısı artacak. Aile desteğini alan ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan haneler de kapsama alınacak. Böylelikle fatura desteğinden faydalanan kişi sayısı artacak.

Elektrik fatura desteği hanedeki kişi sayısına ve tüketim miktarına göre hesaplanıyor. 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği yani 108 TL veriliyor. 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği için 144 TL veriliyor. 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 TL olarak hesaplanıyor. 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği ise 216 TL olarak belirlendi.

Bu yardım türünden faydalanmak isteyenler e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ MİKTARI

Isınma giderlerine destek sağlanması amacıyla doğalgaz fatura desteğinin miktarı da artırıldı. Eski miktarlar yıllık 415 ila 1.150 TL arasındaydı. 2022 yılı kış dönemi için belirlenen miktarlara göre; 900 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen bir ödeme yapılabilecek. Doğalgaz desteğinin miktarı ile göre değişecek. Daha soğuk illerde daha yüksek ödeme yapılacak. Bu destekten sadece ev sahipleri değil kiracılar da faydalanabilecek.

YENİ YARDIM PAKETLERİ

Açıklanan yeni yardım paketlerine göre; prefabrik ev yapımı yardımı 40 bin TL’den 150 bin TL’ye, ev onarım yardımı 25 bin TL’den 75 bin TL’ye, betonarme ev yapımı yardım 70 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkarıldı. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında verilen 150 TL’lik tutar 500 TL’ye, Çoklu Doğum Yardımı 215 TL’den 400 TL’ye, Şartlı Sağlık Yardımı da 55 TL’den 100 TL’ye yükseltildi.

Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 TL olan destek tutarı 600 TL’ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı da 500 TL’den bin TL’ye çıkarıldı.

Eve giren paraya göre değişiyor! Anne, baba, teyze, amcaya en az 10.200 TL destek! Miktar yükseltildi İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok destek bulunuyor. Toplumun en küçük yapısı olan ailelere yönelik birden fazla para yardımı sağlanıyor. 12 ay boyunca sağlanan desteklerden birisi de ‘Aile Destek Programı’ oluyor. Programdan faydalanmak için belirlenen sınırın altında bir aylık gelire sahip olmak gerekiyor.