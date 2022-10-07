Türkiye Gazetesi

Torba yasa hangi borçlar silinecek? Vergi affı geldi mi? Torba yasayla silinecek borçlar listesi gündeme oturan konular arasında. Yeni yasama döneminde çıkarılacak torba yasayla milyonlarca kişinin borçları silinecek. Vergi muafiyeti ve borç tasfiyesi sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Ayrıca elektrik ve doğalgaz borçlarında da düzenleme yapılacak.

Meclis’e sunulacak torba yasada, yoksul, engelli ve muhtaç vatandaşlara öncelik verilecek. Gelirin asgari ücretin üçte birinin altına düşmemesi için koruma destek programı devreye alınacak. Sosyal yardım programlarında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka kapsam dışarına çıkarılacak.

KYK BORÇLARINA DÜZENLEME

KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkları silinecek. Öğrenciler sadece aldıkları kredileri geri ödeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra devreye alınacak kararla borçlar silinmiş olacak.

ÇALIŞANLARA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

İşverenler çalışanlarına vereceği 1.000 TL elektrik ve doğal gaz desteği verecek. 2023 Nisan ayına kadar verilecek ödemeler hem gelir vergisinden hem de sigorta vergisinden istisna olacak.

ELEKTRİK, DOĞAL GAZ, SU BORÇLARI SİLİNECEK

15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiyesi yapılacak. Temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar “değersiz alacak” kategorisine dahil edilecek. Şirketler “değersiz alacak” olarak belirttiğinde vergi indiriminden yararlanacak. Borcun icra safhasına gelmesi ve takipte olması gerekecek. Bu borçlar tahsil edilirse vergiye tabi tutulacak.

2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Büyüklük olarak 30 milyar liralık bir paket olan bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

YEMEK VERGİSİNE MUAFİYET GELİYOR

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacaklar. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.

İhracatı 500 bin doların üzerinde olan firma temsilcilerine düzenlemeyle iki yeşil pasaport verilecek. Yurt dışı çıkış harçları ise 150 TL olarak kalacak.

KKM UZATILACAK

Düzenleme ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.