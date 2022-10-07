Türkiye Gazetesi

Elektrik, doğalgaz, telefon, internet borçları silindi mi? Değersiz alacaklar hangileri? Torba yasada yer alan maddelerde “değersiz alacaklar” kavramı öne çıkıyor. Bu alacak türüne giren borçlar siliniyor. Şirketler için ise bu borç türü vergiden düşülecek. Dar gelirliyi rahatlatmayı amaçlayan değersiz alacaklar hangileri? Elektrik, doğalgaz, telefon, internet borçları silindi mi?

DEĞERSİZ ALACAKLAR HANGİLERİ?

Borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak.

Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak.

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON, İNTERNET BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. Bunun için 2000 TL'nin altındaki bu alacaklar "değersiz alacak" kategorisine alınacak.

İşverenler çalışanlarına vereceği 1.000 TL elektrik ve doğal gaz desteği verecek. 2023 Nisan ayına kadar verilecek ödemeler hem gelir vergisinden hem de sigorta vergisinden istisna olacak.

SİLİNECEK BORÇLAR HANGİLERİ?

KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkları silinecek. Öğrenciler sadece aldıkları kredileri geri ödeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra devreye alınacak kararla borçlar silinmiş olacak.

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacaklar. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.

İhracatı 500 bin doların üzerinde olan firma temsilcilerine düzenlemeyle iki yeşil pasaport verilecek. Yurt dışı çıkış harçları ise 150 TL olarak kalacak.

Düzenleme ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

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