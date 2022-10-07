Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından Binance yeni bir hack saldırısını duyurdu. Açıklamaya göre bilgisayar korsanları, 30 milyon kullanıcısı bulunan Binance’ın yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e saldırdı. Saldırı nedeniyle 100 milyon dolarlık kripto para buhar oldu.

CEO'DAN 'PARANIZ GÜVENDE' AÇIKLAMASI

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre, iki blockchain ağı arasındaki köprüde bir hack saldırısının yapıldığı tespit edildi. Popüler kripto para platformu Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, BSC Token Hub'a yönelik saldırı sonucunda extra Binance Coin (BNB) üretildiğini söyledi. Zhao yatırımcıların paralarına zarar gelmediğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının saldırıda 100 ila 110 milyon dolarlık kripto parayı taşıdığı tespit edildi. BNB Chain, Twitter üzerinden konuya ilişkin, “Düzensiz faaliyet nedeniyle Binance Akıllı Zincir’i (BSC) geçici olarak duraklatıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance CEO'su Zhao ile görüştü Kripto para borsalarında hareketlilik devam ederken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance isimli kripto para borsasının kurucu CEO'su Changpeng Zhao ile dijital ortamda görüşme yaptı.

Kripto devi Binance’ten Rusya kararı Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ten son dakika Rusya kararı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacakları duyuruldu.