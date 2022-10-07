Türkiye Gazetesi

Son dakika asgari ücret ve EYT haberi: Meclisin açılması ve yıl sonunun gelmesi ile birlikte ekonomi gündeminin en önemli maddeleri asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) oluyor. Kulislerde birçok rakamdan söz edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret konusunda rakam verdi ve EYT'ye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, milletvekillerinden oluşan bir heyet ile Çorum'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Demiröz, enflasyon dikkat alındığı takdirde asgari ücrette herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETTE RAKAM 7 BİN 500 TL SEVİYELERİNDE OLABİLİR

Asgari ücrete dair değerlendirmede bulunan Demiröz, "İşverenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor, devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor" dedi.

Demiröz, "İkinci dönemde 6'ncı aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız; bu benim şu andaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler daha başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret, belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanların da o limite kadarki gelirleri yine vergiden muaf olacak" ifadelerini kullandı.

"Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz" diyen Demiröz, "Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek" dedi.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum İl Koordinatörü ve Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı katıldı.

"MEVZUATTA 'EYT' DİYE BİR CÜMLE YOK"

EYT’lilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Demiröz, "EYT diye bir cümle yok mevzuatta. Sadece 'yaş nedeniyle emekli olamayanlar' var. 1999 yılında AK Parti’den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı. Normal emekli sandıkları bütçeden aridir, bütçeyle birlikte anılmaz. Çalışanlar o paraya prim öder ve bu sandıktan da emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası 1 emekliye verilir. Bizim ülkemizde maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkeklerde 43. Yani yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş" değerlendirmesinde bulundu:

"İYİ BİR UZLAŞMAYLA 4,5 MİLYON İNSANIMIZI EMEKLİ EDECEĞİZ"

"1970’li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa çıktı oy için, o yasayı bozdu. Rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu. Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı 1 kişiye vermek zorunda kaldık" diyen Demiröz şu ifadeleri kullandı:

"Bir müddet emekli yapmadık. Şu anda 38 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var. Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendini çevirecekti. Ancak sabredemedik. Biraz çok talep olunca, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye’de SGK’ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz."

Asgari ücrette 40+40 modeli... Çifte zamla 9.900 TL maaş yolda! İşte son tahmin Çalışanların yıl içerisindeki gelirini etkileyecek asgari ücrete çifte zam seçeneği masada. Bu yıl yapılan çift zamla asgari ücretlilerin kazancı yükselmiş ve maaşlar enflasyona karşı güçlendirilmişti. Gözler 2023 yılı için yapılacak zamlara çevrildi. Enflasyona göre yeni oranlar ortaya çıkmaya başladı. Kulis bilgilerine göre; asgari ücretin ikiye bölünmesi mümkün olabilir. Enflasyonun üzerinde zam ihtimaliyle 40+40 formülü devreye girebilir.

SSK 2000-2008 öncesi sonrası BAĞ-KUR EMEKLİ maaşlarında ince hesap! İşaret ateşi yakıldı! EYT'liler dahil yeni yıl maaş hesabı... Milyonlarca emeklinin 2023 zammı için belirleyici olacak enflasyon verisinde yeni veriler ortaya çıktı. Toplam 6 aylık enflasyon verisine göre maaş zammı hesaplanacak. Ocak enflasyonuyla 2000 – 2008 öncesi ve sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaş zamları belli olacak. Taban aylıklara iyileştirme de gündemde yer alıyor. Enflasyon beklenti anketine göre emeklinin zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı. Böylelikle mevcut maaşı 4.687 TL olan 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşı 5.772 TL’ye çıkacak.