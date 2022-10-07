Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, dünya gıda emtia fiyatlarının göstergesi Eylül ayında üst üste altıncı ayda da geriledi. Bitkisel yağların fiyatlarındaki keskin düşüşler, sadece tahıl fiyatlarını dengelemekle kalmadı endeksin düşüşünde de önemli rol oynadı.

BİR ÖNCEKİ YILIN YÜZDE 5,5 ÜSTÜNDE

Eylül ayında ortalama 136,3 puan olarak gerçekleşen FAO Gıda Fiyat Endeksi Ağustos ayına göre yüzde 1,1 azalırken, bir önceki yılın yüzde 5,5 üstünde kalmaya devam etti. Endeks, yaygın olarak işlem gören gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri takip ediyor.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık yüzde 6,6 azalarak Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Palm, soya, ayçiçeği ve kolza yağı için uluslararası fiyat teklifleri ise daha düşük seviyede seyretti. Uzun süredir devam eden yüksek miktardaki palm yağı stokları ile aynı zamana denk gelen Güneydoğu Asya'da mevsimsel olarak artan üretim, palm yağı fiyatlarını aşağı çekti. Arjantin'de soya yağı ihracatının artması, Karadeniz bölgesinde artan ayçiçek yağı arzı ve düşük ham petrol fiyatları da bu alt endeksin düşmesine katkıda bulundu.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise Ağustos ayına göre yüzde 1,5 arttı. Uluslararası buğday fiyatları, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurak mahsul koşullarına ilişkin endişeler, yüksek iç talep ve Karadeniz Tahıl İnsiyatifi’nin Kasım ayından sonra da devam edeceğine ilişkin artan belirsizliğin ortasında Avrupa Birliği'nden yapılan ihracatın hızlı temposu ile bağlantılı olarak yüzde 2,2 oranında toparlandı. Güçlü bir ABD doları, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki düşük üretim beklentilerine bağlı olarak daha sıkı bir arz görünümünden gelen baskıya karşı koyarken, dünya mısır fiyatları çoğunlukla istikrarlıydı. FAO Pirinç Fiyat Endeksi, büyük ölçüde Hindistan'daki ihracat politikası değişikliklerine ve Pakistan'daki şiddetli su baskınlarının etkisine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 2,2 arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ay içinde yüzde 0,6 oranında geriledi. Endeksteki bu gerileme büyük oranda, piyasa belirsizlikleri ve karamsar küresel ekonomik büyüme beklentileri ile birlikte zayıf euro'nun ABD doları karşısındaki etkisini yansıtmıştır.

FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 0,5 geriledi. Dünya sığır eti fiyatları, Brezilya'dan gelen yüksek ihracat olanakları ve bazı üretici ülkelerdeki artan sığır kesimleri nedeniyle düştü. Kümes hayvanları eti fiyatları, ise bastırılmış ithalat talebi nedeniyle yavaşladı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki iyi üretim beklentilerinin yanı sıra daha düşük etanol fiyatları ve döviz hareketi etkileri gibi nedenlerle Eylül ayı boyunca yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Gıdamız emin ellerde Kadınlar, hem tarımla ilgili üretime hem de ekonomiye katkı sunmada önemli bir rol oynuyor. Dünyadaki tarım sektöründe çalışanların yüzde 43’ünü kadınlar oluşturuyor.

Gıda israfının önüne geçecek teknoloji 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Dünyada her 100 kişiden 11’i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık nedeniyle ölüyor. Vestel olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, ürettiğimiz yeni nesil beyaz eşyalarla dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz” dedi.

İngiliz basını gıda krizini yazdı: Çocuklar açlıktan silgi yiyor Enerji krizi birçok ülkede baş gösterirken, gıda krizinin yaşandığı ülkelerde aç çocuk sayısında artış görülüyor. İngiliz gazetesi maddi durumu kötü öğrencilerinin sayısının arttığı ve açıkla boğuştuklarını yazdı.