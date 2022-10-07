Türkiye Gazetesi

Banka promosyon haberleri: Asgari ücrette ve emekli maaşlarında yaşanan artışın ardından bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar birçok kurum için harekete geçerken, son dakika gelişmesi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Aktaş, bir banka ile 27 bin lirada anlaşma sağlandığını belirtti.

BANKA PROMOSYONU 27 BİN LİRA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, personel tarafından merakla beklenen banko promosyonu ile ilgili müjdeyi verdi. Büyükşehir'deki yaklaşık 13 bin personeli ilgilendiren banka promosyonlarıyla ilgili olarak 27 bin TL’ye bir banka ile anlaşma sağlandığını dile getiren Başkan Aktaş, 'önceki banka ile yapılan sözleşmeden cayma bedeli olarak 5 bin 500 TL düşüldüğünde' bürokrattan temizlik işçisine tüm personelin cebine 21 bin 500 TL gireceğini söyledi.

PROMOSYON YARIŞINDA RAKAMLAR...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB ve iştiraklerinde çalışanlara 27 bin lira maaş promosyonu verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu verilmesi konusunda görüşülen banka ile anlaşıldı. Promosyonun tek seferde çalışanların hesabına yatırılacağı öğrenildi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ: Kütahya Belediyesi’nin kadrosunda çalışan memurları ilgilendiren banka promosyon ihalesini, yapılan açık ihale sonrası bankalar arasında en çok teklifi veren Ziraat Bankası kazandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şeffaf bir ortamda, eşitlik ve rekabeti sağlayacak şekilde tüm banka şubelerinin katılımına açık olarak yapılan ihalede en çok teklifi veren bankamızla anlaşma sağladık. Personelimize üç yıl boyunca maaşlarını almaları takdirde tek seferde peşin olarak 20 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon maaş ödemesi altında yapılan sözleşme üç yıl boyunca geçerli olacak. Sözleşme detaylarında yer alan şartnameye göre, Yoncalı Mahallesi ve Ilıca’ya birer adet bankamatik hizmetini sunacaklar” dedi.

Promosyon görüşmeleri son sürat: Memurlara tek seferde 40.000 TL'ye promosyon! Hangi memur ne kadar alacak? Milyonlarca memuru sevindiren gelişme! Bankalar ve kamu kurumları arasında yenilenen sözleşmeler gereği memurlara ödenen promosyon miktarları güncelleniyor. Enflasyona göre düşük kalan promosyonlar yükseltilmiş oluyor. Maaşla birlikte hesaplara yatacak promosyonlar tek seferlik veriliyor ve geri ödemesiz oluyor. Her kurum kendi anlaşmasını yaparken bazı kurumlarda anlaşma 40.000 TL’yi aşıyor. Emekli promosyonları da Ekim ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Her çalışan bu parayı eşit olarak alabiliyor. İşte, kamu kurumları çalışanlarına verilecek promosyon miktarları…