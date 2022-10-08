Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN

Çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren “torba kanun” teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş düzenlemeyle öğrencilerin ana parayı ödeyerek faiz borçlarından kurtulacağını aynı şekilde 2,7 milyar liralık maske-sokağa çıkma yasağı cezasının da silineceği müjdesini verdi. Elitaş “Yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi öğrenim kredisi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27,6 milyar liralık rakama ulaşmış. Bütün faizlerini siliyoruz, anapara hâline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci bir yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci bir yıl daha ilave aldıktan sonra üç kere üst üste daha erteleme imkânı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmeleri için yapılmış, önemli bir düzenleme” dedi.

İşte torba kanunda yer alan diğer düzenlemeler:

> Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparlarsa vergi indirimi alacaklar. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1.000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.

> Yaklaşık 5 milyon kişinin 2 bin liraya kadar olan fatura borçları siliniyor. Bu şekilde yaklaşık 20 milyar liralık alacaktan vazgeçiliyor.

> Tıp fakültesi ve diş hekimliği okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Bu devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde 5.500 liralık ücret ödeme yapılacak.

> Engelli aylıkları yeniden düzenlenecek. Engel düştüğü aydan herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek ve vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak.

> Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye araçla geldiği takdirde iki yıl içerisinde bu araçla yurt dışına çıkmamak kaydıyla Türkiye’de kullanma hakları var. Yurt dışından çıkış yaptıkları takdirde Türkiye’de aracı niye kullanmıyorsunuz diye ceza kesiliyordu. O cezalarda da af yoluna gidiliyor.

> Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

> Sıfır ikincil el taşıtlarda 6000 kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limiti 10 bin, üst limitin 300 bin liraya çıkarılacak.

Elektrik, doğalgaz, telefon, internet borçları silindi mi? Torba yasa değersiz alacaklar hangileri? Değersiz alacaklar hangileri? Elektrik doğalgaz telefon borçları silindi mi sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. TBMM’de görüşülecek torba yasada yer alan maddelere göre, bazı borç türleri “değersiz alacak” kapsamına alınacak. Bu kapsama alınan borçlar silinebilecek. Peki; elektrik, doğalgaz, telefon, internet borçları silindi mi?

Düğmeye basıldı! Torba yasa hangi borçlar silinecek? Vergi affı geldi mi? Silinecek borçlar listesi… Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa teklifi Meclis’e sunulacak. Torba yasa teklifiyle birçok kişiyi etkileyecek borçların silinmesi bekleniyor. 2023 Bütçe Çalışmaları öncesinde çıkarılacak torba yasada icralık olan 3 milyon kişinin borç tasfiyesi de yer alıyor. Borcu silinecek kesimler arasında gençler, yaşlılar, engelliler, ihracatçılar da bulunuyor. Peki; torba yasa hangi borçlar silinecek? Vergi affı geldi mi?