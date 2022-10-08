Türkiye Gazetesi

Küçüğünden büyüğüne yaşlısından gencine fark etmeksizin Türkiye herkese her türlü imkanı yardımı sağlıyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren ve çoğunun beklediği haber sonunda geldi. Yaşlı ve engellilere verilen aylıklara ilişkin gelişmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı.

Bakan Yanık, Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TOPLAMDA 2.1 MİLYAR LİRALIK ÖDEME HESAPLARDA

Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Yanık açıkladı: 65 yaş üzeri vatandaşlar ülkemizin yüzde 9,7’sini oluşturuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini, ülkemizin ise yüzde 9,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluştururken Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden 1’i 65 yaş ve üzeri. Önümüzdeki 60 sene içerisinde de ülkemizde yaşayan her 4 kişiden 1’inin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan 'anaokulu desteği' açıklaması: Bu ayın ikinci haftası başlayacak Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin gelecek hafta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Anaokulu desteğinin ilk kez yapılacağını belirten Bakan Yanık, "Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.

Muhalefetin adayı kim olacak? Bakan Yanık tahminini açıkladı: Kılıçdaroğlu dahil hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayının kim olacağına dair değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu da dahil" dedi. Bakan Yanık, "Benim kanaatim, hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya" ifadesini kullandı.