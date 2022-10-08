Türkiye Gazetesi

Son dakika motorin fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Şubat ayında yükselişe geçen brent petrol fiyatları, Haziran ayında 120 dolar seviyelerine ulaşarak zirveyi gördü. Bu yükselişle birlikte tüm dünyada akaryakıt fiyatları hareketlendi, Türkiye'de de yükseliş baş gösterdi. Son dönemde savaşın durulması ile birlikte 80 dolara kadar düşen brent petrol, yaşanan son gelişmelerle birlikte yeniden 95 dolar bandını aştı.

SAVAŞ HAREKETLENDİ, BRENT PETROL YÜKSELDİ

Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliğe, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı neden olurken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla brent petrol yeniden 90 doları aştı. Öte yandan AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin de artmasıyla brent petrol 98 dolar seviyesine ulaştı. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte son bir haftada akaryakıt fiyatlarına üst üste zam geldi, motorinin litresi 3 günde 4 liradan fazla arttı. NTV'nin haberine göre; motorine 11 Ekim Salı gününden itibaren 1 lira 39 kuruşluk bir zam daha geliyor. Böylece zammın ardından motorinin litresi 29 liraya dayanmış olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre, 3 büyük kentte güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL

Benzin : 20,60 TL

: 20,60 TL Motorin : 27,09 TL

: 27,09 TL LPG: 10,32 TL

ANKARA

Benzin : 20,76 TL

: 20,76 TL Motorin : 27,21 TL

: 27,21 TL LPG: 10,19 TL

İZMİR

Benzin : 20,74 TL

: 20,74 TL Motorin : 27,25 TL

: 27,25 TL LPG: 9,99 TL

3 günde 4 lira zam! Brent petroldeki yükseliş motorini vurdu (7 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Son dakika: Brent petrol yükseldi, akaryakıta zam geldi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren rakamlarda son günlerde önemli değişiklikler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ile birlikte motorine 1 lira 53 kuruşluk zam geldi. Benzin ve LPG'ye fiyat değişikliği olmazken, motorine gelen son zamla birlikte fiyat artışı son 3 günde 4 lirayı aştı.