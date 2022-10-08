Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, katıldığı bir televizyon programında THY'nin yeni dönem plan ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, yurt içi tavan fiyatlarına da değindi. Bolat, "THY 2003 yılından bu yana sürekli yüzde 10-12 bandında kâr ederek büyümüş. Bu çok önemli performans göstergesi. Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan havayoluyuz, Avrupa'da bir numarayız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"THY tüm rakiplerini geçerek bir numaraya oturmuş durumda. Şu anda THY 575 destinasyona ulaşıyor. Havayolları birçok yere uçabilir ama bu destinasyonları ne kadar frekansla bağlıyorsunuz. 340 havalimanına uçuyoruz tüm dünyada. En uzun bağlantımız Bali'den Houston'a bağlantımız, 30 saat sürüyor. Bali'den İstanbul'a İstanbul'dan Houston'a 29,5 saat sürüyor. Avrupa'daki noktalara bağlamamız 6 saat sürüyor. Bu bağlantı zenginliği en iyi parametre. En iyi seçenekleri sunuyoruz.

"4 SAATTE 65 BAŞKENTE ULAŞABİLİYORUZ"

İGA 4 yıl gibi bir sürede, çok sıkıntılı arazide büyük iş yaptı. Dünyada bu çapta bir yatırım yok. Havalimanı yatırımları çok pahalı yatırımlar. Hükümetimizin vizyonu, coğrafi nokta buna imkan tanıdı. 4 saatte 65 başkente ulaşabiliyoruz.

Avrupa'da iki yer önemliydi. Schipol ve Frankfurt'tu. Paris 3'lerde gelirdi. İGA, bu alanları geçmiş durumda.

"THY'NİN TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ KAZANÇ 14 MİLYAR DOLAR"

Transfer yolcunun THY'ye getirdiği rakam 100 dolar dersek, Türkiye'ye gelen bir yolcuyla bu 1000'e çıkıyor. Bu yolcunun katma değeri yüksek bir yolcuysa bu 3000 dolara çıkıyor. Havayolunun bir ülke ekonomisine katkısını görebiliyoruz. Ülke ekonomisine getirdiğimiz katkı 6,6 milyar dolar. THY sadece artı değer olarak 6,6 milyar dolar getirdi. Geçen sene şirketimiz 5,8 milyar dolar getirmişti. THY'nin Türkiye'ye getirdiği kazanç 14 milyar dolar.

ABD için sağlık turizmi kampanyası yapmaya başlıyoruz. Check-up yaptıracağız. ABD'den yolcuyu alıp İstanbul'a getireceğiz, check-up yaptıracağız. Hem tatilini yapacak hem de tahlillerini alacak memleketine dönecek. ABD'de sağlık sigortası çok önemli. ABD'de 250 bin dolara yapılan tedavi burada 50 bin dolar yapılabiliyor. 5-6 bin dolara yapılacak. Süre çok önemli. ABD'de kolonoskopi yaptırmaya kalksanız 3-4 hafta sürüyor. Pilotlarımız yurt dışında sağlık sorunu yaşasa 8 saat acilde bekliyor. Bunları tüm dünyaya anlatmak istiyoruz.

"YURT İÇİNDE EN PAHALI BİLET 1150 LİRA"

Yurt içinde en pahalı biletimiz 1150 liradır. Van'dan İstanbul'a otobüs bileti 800 lira civarında. Yedi, içti dersek 1100'ü çok rahat geçiyor. Doğu'daki yolcularımız otobüsü düşünmüyor, THY'den bilet alalım diye düşünüyor. Bir zararımız görünmüyor. Bu fiyatlarla İstanbul-Tifis fiyatı 5000 lira. İstanbul-Tahran 250 dolar. Aslında iç hatlarda yatırım yapıyoruz.

AnadoluJet'e 30 uçak kiraladık. 7 tanesi geldi. 60 tane uçağı olan havayolunun 30 tanesini 1 senede yenilemiş oluyoruz. Yeni nesil uçakların motorları daha efektif motorlar. AnadoluJet'e yeni frekanslar koyacağız, yüzde 50 artacak. Bu sene farklı bir seneydi. Bazı uçakları charter olarak kullanmıştık.

Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız. Herkes resesyon bekliyor ama buna rağmen bizim performansımızın değişmeyeceğini öngörüyoruz."

THY'den 299,99 liraya kampanyalı bilet! Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli... Türk Hava Yolları, 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi biletlerini 299,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasına alması gerektiği duyuruldu.