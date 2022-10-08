Türkiye Gazetesi

Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte EYT dışında en çok merak edilen konuların başında asgari ücret geliyor. AK Parti cephesinde ilk kez dün rakam verilmiş, milyonlarca asgari ücretli gözünü AK Partili yetkililere çevirmişti. Bir açıklama da bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında asgari ücrete dair açıklamada bulundu. Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Sarıeroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba kanunun sevk edildiğini ifade ederek, tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

"GÜÇLÜ ARTIŞLAR OLACAK"

“Asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" diyen Sarıeroğlu, "Bütçe sürecinden sonra yine emekçilerimizin başta 'EYT' olmak üzere, sözleşmelilerin kadro konusu olmak üzere arkasından asgari ücretimizin yine o dönemki şartlar değerlendirilerek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın; kaldı ki asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor. Sosyal yardımlar başta olmak üzere engelli aylıkları, evde bakım aylıkları, yaşlı aylıkları ve her alanı etkiliyor. Bütün iş yerlerindeki ücret skalalarını da bu tip artışa etki eden bir sosyal denge ücretidir aslında. Bu anlamda asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" dedi.

Sarıeroğlu, 84 milyon vatandaş için Türkiye'nin geleceği için güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK PARTİLİ DEMİRÖZ RAKAM VERMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, dün yaptığı açıklamada asgari ücrete değinmiş ve rakam vermişti.

Demiröz, " "İkinci dönemde 6'ncı aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız; bu benim şu andaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler daha başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret, belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanların da o limite kadarki gelirleri yine vergiden muaf olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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