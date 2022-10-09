Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şirket Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç “World Federation of Exchange verilerine göre Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerin ortalama değerleri 450 milyon TL civarındadır. Şunu söylemeliyim ki; Vetbiotech olarak mali denetim kuruluşları tarafından birçok değerlemeye tabi tutulduk ancak en muhafazakâr olan ve ödüllü değerleme kuruluşu VALURA’nın değerlemesini baz alarak yaklaşık 1,1 milyar TL’lik değerle kısa bir süre için yatırımcıların karşısına çıkıyoruz. Şirketin ilk etapta yüzde 3’ünü yatırımcıya arz etmeyi planlıyoruz” dedi. Son iki yıldır uluslararası alandaki yatırım kuruluşlarından ve küresel sektör devlerinden birçok satın alma, ortaklık ve yatırım teklifi aldıklarını söyleyen Serkan Tunç “Tedavi teknolojimizin bilimsel gösteriminin uluslararası standartlarda gerekli ve yeterli noktaya kadar ilerlemesini bekledik. Bugün geldiğimiz noktada, tüm virüs ve bakterileri tedavi edebilen ispatladık tek tedavi teknolojisine sahip olduğumuzu kesin delillerle ispatlamış bulunuyoruz. Bundan sonra bu tedavilerin dünyaya yayılması için çaba göstereceğiz. Bu misyonumuzda bizim yanımızda olmak isteyen yatırımcılarımızla küresel yolculuğumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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