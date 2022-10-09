Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından TBMM’ye gönderilen raporda “Bugün fiber altyapı uzunluğumuz 471 bin kilometreyi aşarken, 2008 yılında 6 milyon dolayında olan genişbant internet abonemiz ise 88,2 milyona ulaşmış durumda. Fiber altyapıya yönelik artan yatırımlarımız ve çalışmalarımız internet hızının artışında da önemli bir rol oynamış ve 2010 yılında sabit genişbant abonelerin yüzde 94’ü 8 megabit/saniye altında internet hizmeti alırken, bugün itibarıyla abonelerin yaklaşık yüzde 56’sı 10-24 megabitbit/saniye, yüzde 35’i ise 24-100 megabit/saniye hızında internet hizmeti almaktadır. Altyapıdaki bütün bu gelişmeler ile fiber abone sayımız 2010 yılında 150 bin dolayında iken bugün 5 milyona yaklaşmıştır. Bu ise yaklaşık olarak şu andaki her dört sabit aboneden birinin fiber internet hizmeti aldığı anlamına geliyor. Bu çerçevede geçen yıl toplam internet abone sayımızdaki artış oranı yüzde 7 iken, eve kadar fiber abone sayısındaki artış ise yüzde 30’a yaklaşmıştır” denildi. Raporda 2023 hedefleri ile ilgili olarak da “Türkiye’de fiber uzunluğun 550 bin kilometreye çıkarılması ve yüksek hızlı genişbant internet abone sayısının 10 milyona ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca mobil internet altyapısının da geliştirilmesi amacıyla yerli ve milli 5G şebekelerinin kurulması desteklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kıtalararası fiber optik internet ağları ABD-Çin rekabetinde yeni cephe açıyor ABD, Çin’in "Pakistan-Doğu Afrika-Avrupa Bağlantısı" (PEACE) projesine karşı "Güneydoğu Asya-Orta Doğu-Batı Avrupa 6" (SEA-ME-WE 6) projesi ile Asya ile Avrupa'yı bağlayan internet ağlarını kontrol etme arayışında.

Tarihî Yarımada'yı fiberle donattı: Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı'na ışık hızında internet Türk Telekom, İstanbul’da Tarihî Yarımada’nın fiber dönüşümünü tamamladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Bugün Tarihî Yarımada’nın tamamını Kapalıçarşı'yı da kapsayacak şekilde fiberleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum" dedi.