Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN

Salgın ve hemen ardından enerji krizi ile Avrupa ülkelerinde gıda fiyatları yükselişini sürdürüyor. Fabrikalar üretimi yavaşlatırken kışın fiyatların daha da artmasından endişe ediliyor. Covid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla değişen tarım ve güç dengesini gazetemize değerlendiren tarım uzmanı Mine Ataman “Avrupa’nın enerji krizi sebebiyle üretimi durdurduğu veya azalttığı sektörlere Türkiye talip olursa problem giderildiğinde pazarı sahiplenmiş olabilir. Türkiye dışarıda gayet profesyonel adımlarla ilerliyor. Afrika ile bağlarını güçlendiriyor, Rusya ve Çin’e en iyi ticaret yolu olduğunu göstermeye devam ediyor” dedi. Ataman, enerjinin tarımsal üretim faaliyetlerindeki etkisine değinerek “Nükleer enerji santralleri hâlâ en verimli enerji kaynakları olduğundan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Türkiye’nin enerji konusunda elini güçlendirecek. Türkiye ayrıca Türk tarımını teknoloji ile donatırsa, dünyanın geleceğini besleyebilir. Tarımın geleceği biyoteknolojide. Biyoteknolojinin başkenti, tarımın geleceğinin sahibi olacak. Bütün bu avantajları değerlendirebilirse Türkiye, gelecek 10 yılda dünya tarımının ve ticaretinin yıldızı olabilir” ifadelerini kullandı.

İPEK YOLU'NUN KALBİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İş Birliği Örgütünün devlet başkanları toplantısında verdiği görüntünün, Asya için Türkiye’nin önemini bir defa daha ortaya koyduğunu dile getiren Ataman, 2023’ün tarım endüstrisi için karar yılı olduğunu vurguladı. Ataman “Ticaret yolları aynı zamanda ‘dünyanın sinir sistemi’ görevini yürütüyor. 2023 yılında dünya için yeni bir sinir sistemine ihtiyaç var. 10 bin yıllık ticaret yolları, limanlar ve tarımla ilgili ürünler giderek önemini kaybediyor. Bütün işaretler Rusya, Çin ve Türkiye’nin olduğu o eski hattı gösteriyor. İpek Yolu, kalbinde Türkiye ile birlikte yeniden canlanıyor. Diplomaside atılan önemli adımlar tarımsal üretim açısından büyük fırsat. Türkiye yaz boyu attığı önemli adımlarla Boğazları, Karadeniz’i ve Anadolu’yu değişen ticaret yollarının merkezine oturtmak üzere. Yeni ticaret yollarının sahibi 2023 güç yollarının da kazananı olacak. Türkiye fırsatları değerlendirir, Avrupa’nın üretmediği bazı tarımsal ürünleri üretirse tarımsal gelirlerini artırabilir” diye konuştu.

PAMUKTA İKİ YENİ YERLİ TOHUM

Türkiye’de akıllı tarım çalışmasının öncülerinden Hektaş, iki yeni tohumu çiftçilerin kullanımına sundu. ‘Volkan’ tohumu Aydın’ın Söke ilçesinde, ‘Selçuk Bey’ tohumu ise Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde binden fazla üreticinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarla Günleri’ etkinliklerinde tanıtıldı. Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde her yıl 7 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Pamuk Günü’ öncesinde düzenlenen Tarla Günlerine yoğun ilgi gösteren pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri yerinde görme ve Hektaş’ın teknik ekiplerinden ürünlerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün ödeniyor! Çiftçilerin heyecanla beklediği, tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından duyurulan ödemeler toplam 91 milyon 433 bin 955 liralıyı bulacak.

Enerjisi tükenen Avrupa, turizm ve tarım için geliyor Avrupa’da enerji krizi nedeniyle seralarda üretime kısmen ara verilirken, alıcılar Türkiye’ye yöneldi. Sektör temsilcileri “Şimdiden kontratlar dahi imzalandı. Bu kışı iyi değerlendirirsek 3,5 milyar dolarlık ihracatımız 10 milyar dolara çıkar” diyor. Enerji tasarrufu için Avrupalıya yapılan ‘az duş alın’ uyarısı rotalarını Türkiye’ye çevirtti. Turizmci, kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini söylüyor.