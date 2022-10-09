Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, bir çok ülkenin Türkiye’den yatırımcı aradığını söyledi. Emiroğlu “Özel sektör yurt dışında Afrika ülkeleri, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da var. Bölge ülkeleriyle TMD olarak biz de toplantılar yapıyoruz. Bu ülkeler Türkiye’den yatırımcı arıyorlar. Türkiye, yurt dışında ağırlıklı olarak altın madenciliği yapıyor” dedi.

Türkiye’nin nadir element potansiyeline de dikkat çeken Ali Emiroğlu, “Nadir toprak elementleri, stratejik madenler kapsamında değerlendiriliyor. Nikel, kobalt ve lityum, elektrikli otomobillerin pilleri için en fazla kullanılan madenler. Örneğin, telefonlarda da 7-8 çeşit nadir toprak elementi var. Bu elementler olmadan otomotiv sektöründeki çipleri de üretemiyoruz. Bu sebeple dünyada çip krizi yaşanıyor. Çin, bu elementlerin dünyada yüzde 70’in üzerinde üretimine sahip. Yani tekel konumunda. Bugünkü ABD-Çin ticaret savaşlarının sebebi de bu. Bizim de nadir elementlerde en büyük rezerv sıralamasında ikinci sırada bulunduğumuz söyleniyor ama bunu zaman gösterecek. Türkiye, nadir toprak elementlerini üretime kazandırabilirse daha stratejik bir konuma gelir” ifadelerini kullandı.

20 MİLYAR TONLUK KÖMÜR REZERVİ

Madensiz bir hayatı düşünmenin mümkün olmadığını dile getiren Emiroğlu, şunları kaydetti: Türkiye’de bilinen 20 milyar tonluk bir linyit rezervi var. Zonguldak’ta yüksek kaliteli kömür yer alıyor, diğerleri linyit. Pandemi dönemi bize bir işaretti, Rusya-Ukrayna savaşı da bir işaret; enerji konusunda dışa bağımlılığımızı mutlaka gidermemiz lazım. Bunun için de kömürün kalitesini artırarak zenginleştirmek gerekiyor. Kömürdeki kil, taş ve kükürdü azaltmak lazım. Ayrıca, şu anda termik santrallerde ithal ve yerli kömür kullanım oranları yarı yarıya. Yerli kömürün kullanılması, hem istihdam hem de çıkarılacağı yöreye katma değer sağlamak demek. İthal kömürden yerli kömüre dönmek gerekiyor. Bu dönüşüm için gerekirse teşvik de verilebilir.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE 17 ANLAŞMA

Türkiye Afrika’da Fransa’yı devre dışı bırakıyor. Afrika ülkeleri ile iyi ilişkiler kuran Türkiye bu ülkelerde maden arama çalışmalarını artırıyor. Libya’nın yanı sıra toplam 17 ülkede maden ve enerji arayacak olan Türkiye Fransa’nın aksine hem o ülkelerin gelişmesine katkı sağlıyor hem de bu ülkelere kazan-kazan teklifi sunuyor.

3 trilyon dolarlık kapışma Türkiye’yi önümüzdeki dönemde güzel günlerin beklediğini belirten KKTC Cumhurbaşkanlığı Enerji Politikaları Danışmanı Prof. Dr. Salih Saner “Doğu Akdeniz’de maddi değeri 2 trilyon 900 milyar dolar olan 19,5 milyar metreküplük hidrokarbon denizinin ortasındayız. AB, ABD ve diğer bölgesel aktörler bu hazineden pay kapmaya çalışıyor” dedi.

Maden kazasına karşı puanlama sistemi Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, madende kazaların önüne geçmek için puanlama sistemi oluşturduklarını belirterek “Belirlediğimiz 4 ilkenin her birinin altında işletmelerin cevaplaması gereken sorular olacak. Toplamda 500’ü aşkın sorunun bulunduğu bir soru seti oluşacak. Şirketler A, AA, AAA gibi kodlama sistemiyle puanlanacak” dedi.