Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan | ANKARA

102 yıl önce Paris’te imzalanan ve 49 ülkenin taraf olduğu Spitsbergen Anlaşması, Türk şirketlerinin de önünü açacak. Türk şirketleri denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek, bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonunda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencileri Svalbard Üniversitesinde eğitim alma imkânına sahip olabilecek.

Dünyadaki en sığ okyanusa sahip bölge birçok zenginliği ile ön plana çıkıyor. Dünya hidrokarbon rezervlerinin üçte birine ev sahipliği yapan bölge, ticaret ve iklimsel yönüyle de dikkat çekiyor. Ayrıca bölge değişen iklim sebebiyle deniz canlıların göç noktası hâline gelmiş durumda. 2 bin 700 kişinin yaşadığı takımadalarında Çin’in “Yeni İpek Yolu” olarak nitelendirdiği rotalar da mevcut. Deniz buzullarının azalması sonucunda bölgede farklı birçok yeni kuzey ticaret rotası oluşmuş durumda.

3 trilyon dolarlık kapışma Türkiye’yi önümüzdeki dönemde güzel günlerin beklediğini belirten KKTC Cumhurbaşkanlığı Enerji Politikaları Danışmanı Prof. Dr. Salih Saner “Doğu Akdeniz’de maddi değeri 2 trilyon 900 milyar dolar olan 19,5 milyar metreküplük hidrokarbon denizinin ortasındayız. AB, ABD ve diğer bölgesel aktörler bu hazineden pay kapmaya çalışıyor” dedi.

Madende ‘aranan ülke’ olduk Geçen yıl cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolarlık ihracata imza atan maden sektörü, maden arama ve çıkarma işlerinde de kapısı çalınan ülkelerden biri hâline geldi.

TPAO duyurdu: Kanuni sondaj gemisine yeni görev Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor.