Türkiye Gazetesi

Yıllardır beklenen ve emeklilik sistemini baştan aşağı değiştirecek EYT düzenlemesinde mutlu sona çok az kaldı. Meclis’e gelecek düzenlemede teknik çalışmalar tamamlandı. Taslak haline getirilecek düzenleme hayata geçtiğinde milyonlarca kişi emekliliğe hak kazanmış olacak. Ancak kimlerin emekli olacağına ilişkin kafa karışıklığı halen devam ediyor. Yeni EYT formülünde yaş şartı ortadan kalkarken fazla prim ve fazla maaş esas alınacak.

SGK uzmanı Muhammet Bayram’ın değerlendirmelerine göre; EYT için en önemli kriter tarih olacak. Kişiye özel maaş sistemi benimsenecek.

Teknik çalışmaların tamamlandığı düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Erdoğan’ın onay vermesinin ardından düzenleme aralık ayında TBMM’ye gelecek ve yasalaşacak. Yani 2023 yılında milyonlarca EYT’li emeklilik sistemine dahil edilecek.

Çalışmaların tamamlandığı düzenlemede yaş şartı kaldırılıyor. İlk etapta 1,5 milyon kişiyi kapsaması beklenen düzenleme genişledi ve yaklaşık 4,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

43 YAŞINDA EMEKLİLİK GELİYOR

Yapılan hesaplamalara göre; 18 yaşında sigorta başlangıcı olan ve 25 yıl aralıksız sigortası olan bir çalışan 43 yaşında emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın emekli olma yaşları ve prim gün sayıları SGK’ya göre daha yüksek. Bu sorunun da düzenlemeyle birlikte ortadan kaldırılması bekleniyor.

SİSTEM TEKE İNDİRİLECEK

8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olan SSK’lıların 5 bin prim gün sayısı bulunuyordu. Sonrasında prim gün sayısı artırıldı ancak Bağ-Kur’dan sigortası olan kişilerden prim gün sayısı 9 bine kadar çıkıyor. Bu dengesizliği gidermek için emeklilik sistemlerinin teke indirilmesi gündeme alındı.

YAŞ SINIRI KALKIYOR

EYT’de çok konuşulan meselelerden birisi de yaş sınırı şartı olmuştu. Alt yaş sınırıyla birçok kişi kapsam dışında kalabilirdi. SGK Uzmanı Bayram’a göre; şu anda masada yaş şartı bulunmuyor.

MAAŞ HESABI NASIL OLACAK?

EYT’linin maaş hesabında prim sayısı belirleyici olacak. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası emekli olanlarda maaşlar değişiklik gösteriyor. 2008’den sonra oranlar daha düşük olduğu için maaş da düşüyor. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak için çözüm yolu masada. Yaş şartı ortadan kaldırılsa da EYT’liler için kademeli sisteme geçilecek. Böylelikle fazla prim ödeyen kişilerin maaşı da fazla olacak.

SSK 2000-2008 öncesi sonrası BAĞ-KUR EMEKLİ maaşlarında ince hesap! İşaret ateşi yakıldı! EYT'liler dahil yeni yıl maaş hesabı... Milyonlarca emeklinin 2023 zammı için belirleyici olacak enflasyon verisinde yeni veriler ortaya çıktı. Toplam 6 aylık enflasyon verisine göre maaş zammı hesaplanacak. Ocak enflasyonuyla 2000 – 2008 öncesi ve sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaş zamları belli olacak. Taban aylıklara iyileştirme de gündemde yer alıyor. Enflasyon beklenti anketine göre emeklinin zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı. Böylelikle mevcut maaşı 4.687 TL olan 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşı 5.772 TL’ye çıkacak.

EYT’linin maaşı 3’e bölünecek! Tek tip emeklilik geliyor... Fazla primler kazancı katlayacak! Milyonlarca kişi emeklilik sisteminde yaşanan değişim nedeniyle yaş sınırına takılıyor ve emekli olamıyor. Henüz emekli olamamış ancak düzenlemeyle emekli olacak kişiler için tasarıda sona gelindi. EYT düzenlemesinde detaylar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kimlerin kapsam altına alınacağı ve maaş hesabının nasıl olacağına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. EYT’de maaş ve tazminat hesabı 3 dönem üzerinden yapılacak. Çalışma süresi, istifa ve fazla primler dahi etki edecek.