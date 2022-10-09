Türkiye Gazetesi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaz açıklaması geldi. Bakanlık 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MESKENLERDE YÜZDE 80, KOBİ'LERDE YÜZDE 75'İ AŞTI

"Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi."

ARTAN KÜRESEL ENERJİ MALİYETLERİ VE ENERJİ PİYASALARI DÜZENLEMELERİ

Devlet 2021 yılında meskenlerde kullanılan doğalgazın yüzde 56,46'sını, sanayide kullanılan doğalgazın yüzde 36'sını ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın da yüzde 25,25'ini sübvanse etti.

Ayrıca 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğalgazın yüzde 17 ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın yüzde 26 oranında karşılandı.

BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin rahatlatan açıklama: Yüzde yüz dolu Avrupa'da yaşanan enerji krizi, ülkemizi etkilemedi. Öyle ki; Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunduğunu, Tuz Gölü ve Silivri tesislerinde depo doluluk oranının ise yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.