Türkiye Gazetesi

TOKİ İlk Evim arsa başvuru ekranı E-Devlet üzerinden erişime açılıyor. 2022 TOKİ arsa başvurusu yapmak isteyenler için süreç başlıyor. TOKİ İlk Evim arsa başvuru ekranı E-Devlet! 2022 TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? TOKİ İlk Evim arsalarından faydalanmak için aylık gelir durumunun 16 bin TL altında olması gerekiyor. Tahsis edilecek arsaları satın almak için başvuru bedeli yatırmak da gerekiyor. Kura çekilişinin ardından hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? İşte; E-Devlet üzerinden TOKİ İlk Evim başvuruları hakkında merak edilen bilgiler…

TOKİ İLK EVİM ARSA BAŞVURU EKRANI E-DEVLET!

Aşağıdaki bağlantı üzerinden 10 Ekim'den itibaren TOKİ İlk Evim arsa projelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

7 Kasım'a kadar sürecek İlk Evim Arsa başvurularında, 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak. Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek başvurular için 500 lira başvuru ücreti belirlendi.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI!

T.C. Vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olma

Başvurulacak belediye sınırları içerisinde ikamet etmek

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek

Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek

16 bin TL altında aylık gelir durumu

TOKİ ARSA KAÇ TAKSİT OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor. Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

TOKİ ARSA SATIŞINA MÜŞTEREK BAŞVURU MÜMKÜN MÜ?

Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek.

Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacak.

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.