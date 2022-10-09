Türkiye Gazetesi

TOKİ arsa fiyatları 2022 İlk Evim projesinin duyurulmasıyla araştırılıyor. İl il TOKİ arsa satış fiyatları gündemdeki konulardan birisi oldu. 10 Ekim’de başlayacak TOKİ başvurularının ardından gözler arsaların fiyat bilgilerine çevrildi. İllere ve arsa büyüklüğüne göre değişecek fiyatlara göre başvurular yapılacak. İstanbul’da arsa satışı olmayacak ancak Ankara ve İzmir gibi diğer büyükşehirlerde arsalar satılacak. Peki; TOKİ İlk Evim arsa fiyatları ne kadar oldu?

TOKİ ARSA FİYATLARI İLK EVİM!

İllere göre TOKİ arsa fiyatları henüz duyurulmuş değil. Fiyatlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ekim Pazartesi günü sosyal konut arsa başvurularının detaylarını açıklayacağını belirtti.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak,

Belediye sınırları içinde ikamet etmek,

İstanbul'da 18 bin il dışında da 16 bin TL net gelirin olması

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

TOKİ ARSA TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonra taksit ödemeleri başlayacak. Taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödenebilecek. Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınacak.

TOKİ ARSA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Noter kurası ve diğer duyurular, www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile bilgi verilecek.

İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacak.

TOKİ İlk Evim arsa başvuru ekranı E-Devlet! 2022 TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? 250 bin sosyal konut başvurusu sürerken TOKİ arsa satışları da başlıyor. İlk Evim projesi kapsamında satılacak arsalara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa için başvurular alınacak. Arsa tahsisi yapılan kişiler arsanın 10/1 tahsis bedelini peşin ödeyecek. TOKİ İlk Evim başvuru ekranı e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. 2022 TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. İşte; TOKİ arsa başvurusu hakkında tüm detaylı bilgiler…