Türkiye Gazetesi

2022 yılının en çok ilgi çeken projesi olan TOKİ İlk Evim projesinde arsa satışları başlıyor. Arsa satın almak ve üzerine ev yapmak isteyen kişiler, arsaların yer, fiyat, taksit bilgilerini öğrenmek istiyor. 2022 TOKİ İlk Evim arsaları tam 40 ilde satılacak. Bu iller arasında İstanbul bulunmayacak. Peki; TOKİ arsa yerleri hangi illerde olacak? İşte; 2022 TOKİ arsa satışlarının il bilgileri…

TOKİ ARSA YERLERİ HANGİ İLLERDE?

Aşağıdaki illerde arsa satışı olacak:

Adana,

Ankara,

Aydın,

Afyonkarahisar,

Aksaray,

Antalya,

Balıkesir,

Bilecik,

Bitlis,

Bursa,

Çanakkale,

Denizli,

Diyarbakır,

Elazığ,

Edirne,

Eskişehir,

Gaziantep,

İzmir,

Karaman,

Kayseri,

Kırıkkale,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Malatya,

Manisa,

Mardin,

Mersin,

Muğla,

Nevşehir,

Osmaniye,

Sakarya,

Samsun,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Tokat,

Uşak,

Van

Zonguldak

TOKİ ARSA SATIŞI KAÇ TAKSİT OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek ve faizsiz ödenecek.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra 1/10 arsa tahsis bedelinin peşinatı ödenecek. İmzalar atıldıktan sonra geriye kalan 9 taksit 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

Ziraat Bankası A.Ş. ile TOKİ borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşecek.

YILLIK YA DA AYLIK TAKSİT İMKANI

Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.

Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

İl il TOKİ arsa satış fiyatları 2022! TOKİ ARSA FİYATLARI İlk Evim projesi! TOKİ arsaları kaç metrekare? TOKİ arsa fiyatları 2022 İlk Evim projesiyle araştırılıyor. İl il TOKİ arsa satış fiyatları merak ediliyor. TOKİ arsa satışlarında başvurular 10 Ekim itibariyle başlıyor. Ödemelerde 9 yılda 9 eşit taksit seçeneği sunulacak ve faiz uygulanmayacak. Ziraat Bankası ile yapılan borçlanma sözleşmesinin ardından arsa tahsis edilecek. Başvuru yapmadan önce TOKİ arsa fiyatları araştırılıyor. İllere göre TOKİ arsa satış fiyatları belli oluyor. İşte TOKİ arsalarının fiyat ve dönüm bilgisi!

TOKİ İlk Evim arsa başvuru ekranı E-Devlet! 2022 TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? 250 bin sosyal konut başvurusu sürerken TOKİ arsa satışları da başlıyor. İlk Evim projesi kapsamında satılacak arsalara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa için başvurular alınacak. Arsa tahsisi yapılan kişiler arsanın 10/1 tahsis bedelini peşin ödeyecek. TOKİ İlk Evim başvuru ekranı e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. 2022 TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. İşte; TOKİ arsa başvurusu hakkında tüm detaylı bilgiler…