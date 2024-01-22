"Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu! Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı canlı yayın kapanışını böyle gerçekleştirdi

22 Ocak 2024 15:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:42

Türkiye'nin ilk astronu Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Canlı yayın bağlantısı gerçekleştiren Gezeravcı, yapacağı çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler verdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Görüşme sırasında renkli görüntüler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Gezeravcı, görüşme sonunda "Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu.

UÇARAK GEÇTİ

Uzayda yer çekimi olmadığı için mikronu bırakır bırakmaz uçmaya başlayan Gezeravcı, kendisine ayrılan özel bölmeye uçarak geçti.