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    "Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu! Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı canlı yayın kapanışını böyle gerçekleştirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan ilk canlı yayın bağlantısını gerçekleştirdi. Yaptığı çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler veren Gezeravcı, görüşmenin sonunda "Allah'a ısmarladık" dedikten yer çekimi olmadığı için uçarak kendisine ayrılan bölüme geçti.

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin ilk astronu Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Canlı yayın bağlantısı gerçekleştiren Gezeravcı, yapacağı çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler verdi. 

    RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

    Görüşme sırasında renkli görüntüler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Gezeravcı, görüşme sonunda "Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu. 

    UÇARAK GEÇTİ 

    Uzayda yer çekimi olmadığı için mikronu bırakır bırakmaz uçmaya başlayan Gezeravcı, kendisine ayrılan özel bölmeye uçarak geçti. 

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Ekonomi > "Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu! Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı canlı yayın kapanışını böyle gerçekleştirdi
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