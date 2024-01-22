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"Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu! Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı canlı yayın kapanışını böyle gerçekleştirdi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Mesut Şahin
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan ilk canlı yayın bağlantısını gerçekleştirdi. Yaptığı çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler veren Gezeravcı, görüşmenin sonunda "Allah'a ısmarladık" dedikten yer çekimi olmadığı için uçarak kendisine ayrılan bölüme geçti.
Türkiye'nin ilk astronu Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Canlı yayın bağlantısı gerçekleştiren Gezeravcı, yapacağı çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler verdi.
RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Görüşme sırasında renkli görüntüler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Gezeravcı, görüşme sonunda "Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu.
UÇARAK GEÇTİ
Uzayda yer çekimi olmadığı için mikronu bırakır bırakmaz uçmaya başlayan Gezeravcı, kendisine ayrılan özel bölmeye uçarak geçti.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi