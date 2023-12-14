14 Aralık 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:22

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücret toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Son günlerde gündemde yer alan asgari ücret toplantısının detayları aratılıyor. Arama motorlarında ise Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret belli oldu mu, zam ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için yapılacak olan 2. toplantı 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücretin, çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlaması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildiren Ağar, bunun anayasal bir hüküm olduğuna dikkati çekti. Ağar, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını belirterek, bu yılki komisyonda yer alacak 4 işçinin, yaşadıkları geçim sıkıntısını, zorlu hayat şartlarını komisyon üyeleriyle paylaşacaklarını dile getirdi. Sosyal devlet anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunmasının amaçlandığını ifade eden Ağar, asgari ücretin yeniden tespitinin milyonlarca ücretli çalışan ve ailesi tarafından umutla takip edildiğini söyledi.

Ağar, asgari ücretin tespitinde hükümetin yaklaşımının belirleyici olduğunu ifade ederek, işçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yolunda atılan olumlu adımların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uygulamasının geçen yıl hayata geçirildiğini anımsatan Ağar, bunun ardından vergide adaleti sağlamaya yönelik adımların devam etmediğini belirtti. Fiyat artışlarının, başta gıda ve kira olmak üzere her alanda devam ettiğine dikkati çeken Ağar, şunları söyledi:

"Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Asgari ücret, aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net asgari ücret 380 liradır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir?"

ASGARİ ÜCRET YILLARA GÖRE!

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu: