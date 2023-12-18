18 Aralık 2023 15:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:25

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret zammı belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün 13.30'da başladı. Vatandaşlar ise Asgari ücret zammı belli oldu mu? Son dakika! Asgari Ücret Komisyon toplantısı bitti mi, ne oldu? sorularına yanıt arıyor. Detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bugün ikincisi gerçekleşen Asgari Ücret Toplantısı sona erdi.

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaparken ikinci toplantı 18 Aralık'ta gerçekleşti. Toplantıların ardından asgari ücret ile ilgili detaylar belli olacak. Asgari ücret zammının 3. veya 4. toplantıda belli olması tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 35’lik zam yapılırsa net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira,

Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira,

Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira,

Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira,

Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.