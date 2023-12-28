BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2024 Bağ-Kur emekli zammı belli oldu mu?

28 Aralık 2023 10:31 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:34

Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 27 Aralık 2023 tarihinde yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak tespit edilmesinin ardından 15 milyon emeklinin gözü kulağı yeni zamlı emekli maaşlarına çevrildi. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekilleri yeni zamlı emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Yılda 2 defa zam yapılan emekli maaşları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Peki 2023 Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, bağkur emekli maaşı kaç TL artacak? İşte bağkur emekli maaş zamları hakkında yaşanan son gelişmeler...

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları yılda iki defa zamlanıyor. Bu oran da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile belli oluyor. 6 aylık enflasyon farklı emekli maaşlarına yapılacak zammı belirliyor. 2024 Ocak aylıklarının da netleşmesi için gözler TÜİK enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Bununla beraber yeni aylıklar da netleşecek.

BAĞKUR, SSK VE EMEKLİ SANDIĞI NE KADAR ZAM OLACAK?

Emekli maaş zammı için kesin zam oranı Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Diğer taraftan Aralık ayı enflasyon beklentisi ise 3.75 olarak tahmin ediliyor. Bu da emeklilerin toplamda %38 zam alması anlamına geliyor.

Kesin zam oranları Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Ancak %38’e göre 7,500, 8.000, 8.500, 9000 ve 10.000 alanların yeni maaşları hesaplandı. İşte, tek tek hesaplanan emekli maaşları;

İŞTE İLK TAHMİNLER

Maaşını 7.500 lira olarak alt sınırdan alan emekliye %38 zam yapılması durumunda artış 2.850 lira olacak. 7.500 liralık maaş Ocak ayından itibaren 10.350 liraya yükselecek.

Kesin zam oranları Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Ancak %38’e göre 7,500, 8.000, 8.500, 9000 ve 10.000 alanların yeni maaşları hesaplandı. İşte, tek tek hesaplanan emekli maaşları;

Maaşını 7.500 lira olarak alt sınırdan alan emekliye %38 zam yapılması durumunda artış 2.850 lira olacak. 7.500 liralık maaş Ocak ayından itibaren 10.350 liraya yükselecek.

Kesin zam oranları Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Ancak %38’e göre 7,500, 8.000, 8.500, 9000 ve 10.000 alanların yeni maaşları hesaplandı. İşte, tek tek hesaplanan emekli maaşları;

Maaşını 7.500 lira olarak alt sınırdan alan emekliye %38 zam yapılması durumunda artış 2.850 lira olacak. 7.500 liralık maaş Ocak ayından itibaren 10.350 liraya yükselecek.

8000 TL olarak maaş alan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisine ise %38 zam yapılması durumunda eski maaş ile aradaki fark 3.040 lira olacak. Yeni emekli aylığı Ocak’tan itibaren 11.040 lira olacak.

8.500 lira maaş alanlara enflasyon tahminlerine göre %38 oranında artış yapıldığında artış 3.230 lira olacak ve yeni maaşı 11.730 liraya yükselecek.

Temmuz ayından itibaren 9.000 lira alan emeklilere %38 zam yapılması durumunda ise maaş artışı 3.420 lira olacak ve Ocak ayından itibaren 12.420 liraya yükselecek.

10.000 lira maaş alan emeklinin zam oranı %38 olarak hesaplandığında ise 3.800 lira artış alacak ve yeni maaşı 13.380 liraya yükselecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için farklı tarihlerde tahsis numarasına göre hesaplara geçiyor. Enflasyon rakamları 3 Ocak'ta netleşecek. Yeni zamlı emekli aylıklarının da Ocak ayından itibaren yatırılması bekleniyor.