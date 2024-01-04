Bitcoin ETF kararı ne zaman? BTC ETF onayı ne oldu, hangi gün açıklanır?

4 Ocak 2024 10:19 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:19

Hızla yükselişe geçen Bitcoin'in spot fiyatına bağlı borsa yatırım fonları olan Bitcoin ETF kararı ne zaman? Bitcoin'in fiyatı 2023 yılının son günlerinde artışa devam etti. 2024 yılının ikinci gününde ise 45.000 dolar seviyesine yükseldikten sonra ufak bir düşme gösterdi. Bu da kısmen SEC'in yakında bir spot Bitcoin ETF'sini onaylayacağına dair beklentilerin etkisiyle gerçekleşti. BTC ETF onayı ne oldu, hangi gün açıklanır?

BITCOIN ETF KARARI NE ZAMAN?

ETF'ler başlatmak için düzenleyici onayı alan ilk şirketler arasında olmayı ümit eden varlık yönetimi firmaları, piyasanın hareketlenmesiyle Perşembe ve Cuma günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na olan başvurularını güncelledi. katılımcılar düzenleyiciden gelecek bir kararın yakın olabileceğini söyledi. Buna göre, bütün Bitcoin ETF başvuruları için karar tarihi en erken 10 Ocak 2024 tarihine çekilmiş oldu.

BITCOIN ETF ONAYI NEDİR?

En büyük kripto para olan Bitcoin'in ETF başvurularının onaylanması beklenirken fiyatında da hızlı bir artış kaydedildi. 2023 yılında %154 değer artışı gördü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot ETF konusunda karar verecek.

Bitcoin ETF'leri, Bitcoin'in değerini takip ederken kripto para birimi borsaları yerine geleneksel piyasa borsalarında işlem yapmasına verilen addır. Yani Bitcoin ETF'leri borsada işlem gören fonlardır. Yatırımcıların, fiyatına kaldıraç sağlarken bir kripto para borsası kullanma zahmetine girmeden Bitcoin'e yatırım yapmalarına olanak tanır.