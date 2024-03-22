Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Borsaya hızlı bir giriş yaptı! Reddit hisseleri sert yükseldi

Borsaya hızlı bir giriş yaptı! Reddit hisseleri sert yükseldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Borsaya hızlı bir giriş yaptı! Reddit hisseleri sert yükseldi

Ekonomi Haberleri

Yılın dördüncü en büyük halka arzı olan Reddit hisseleri, yapay zekaya yönelik stratejisinin de etkisiyle sert yükseldi. Hisseler, ilk günü yüzde 48 artışla kapattı.

Reddit hisseleri New York'taki ilk işlem gününü yüzde 48 artışla kapattı. Yükselişle plaformun yapay zekayı bir büyüme alanı olarak lanse etmesinin etkili olduğu kaydedildi.

Reddit, 2005 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana yıllık kar elde edemedi. Reuters geçen ay Reddit'in Google ile yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir veri lisanslama anlaşması yaptığını bildirdi. Ayrıca geçen hafta ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun yapay zeka veri lisanslama anlaşmalarını incelediğini açıkladı.

Reddit Operasyon Direktörü Jen Wong, özünde biz büyüyen bir şirket olduklarını ifade ettiği açıklamasında "Misyonumuza ulaşmak, kullanıcıları ve topluluğu büyütmek istediğimiz anlamına geliyor" dedi.

HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

San Francisco merkezli şirketin hisseleri, halka arzda şirketin belirtilen fiyat aralığının en iyisi olan 34 dolardan fiyatlandıktan sonra Perşembe günü New York Menkul Kıymetler Borsası'nda 47 dolardan açıldı. 50,44 dolardan işlem gördü.

Halka arz, Reddit'e 6,4 milyar dolar değer biçti ve şirket ve satış hissedarları 748 milyon dolar topladı. Reddit, 2021'de özel bir bağış toplama turunda 10 milyar dolar değerindeydi ve güçlü borsa alımı, şirketin halka arzı başlatmak için değerleme beklentilerini çok fazla frenlemesi gerekmeyebileceğini gösterdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim geliyor - EkonomiAkaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyorAltın gitti geldi… Gram gram toparlanıyor! - EkonomiAltın almayı düşünenler dikkat!Dolar dipten yükseliyor… Hafta biterken işte ilk fiyatlar - EkonomiDolar dipten yükseliyor… Hafta biterken işte ilk fiyatlarNordex Group yatırımını artırıyor, Türk rüzgârına 1 milyar avro - EkonomiNordex Group yatırımını artırıyor, Türk rüzgârına 1 milyar avroOtellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor! Havada karada tatil yoğunluğu - EkonomiOtellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor!Elektrik desteği alan aile, güvence bedeli ödemeyecek! - EkonomiElektrik desteği alan aile, güvence bedeli ödemeyecek!İş çok, işçi yok! 200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar - Ekonomi200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlarTCMB'nin sürpriz faiz kararının ardından Borsa coştu, dolar sert düştü! - EkonomiBorsa coştu, dolar sert düştüFaiz artışı dünyada yankı buldu! 'TCMB'nin bağımsızlığının arttığını teyit ediyor' - EkonomiFaiz artışı dünyada yankı bulduBakan Işıkhan müjdeyi verdi! İşte emekli promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih - Ekonomiİşte emekli promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih
Sonraki Haber Yükleniyor...