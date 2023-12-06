BORSAYA TALEP AZALDI MI? Küçük yatırımcı borsadan çıkıyor mu?

Borsaya talep azaldı mı? Veriler bu konuda ne diyor? Son dönemlerde yatırım araçlarından en popüleri şüphesiz borsa. Her hafta listelenen yeni şirketlerle beraber yatırımcının da iştahı kabarıyor. Peki iyi ama buna rağmen borsaya talep azaldı mı, küçük yatırımcı borsadan çıkmaya mı başladı? Rakamlar bunun doğru olmadığını söylüyor. İşte detayları...

BORSAYA TALEP AZALDI MI?

Borsa tarihinin en yoğun günleri yaşanıyor. Öyle ki son yatırımcı sayımına göre borsada bulunan yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı. MKK, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 17 Ekim 2023 itibarıyla 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

MKK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pay senedi portföy değerinin 11,08 trilyon TL olduğunu açıkladı.

Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, portföy değeri artışının aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

BORSANIN AMACI NEDİR?

Borsanın temel amacı, sermaye piyasasında finansal varlıkların alınıp satılmasına olanak sağlayarak şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamak, yatırımcılara likit bir ortamda yatırım yapma imkanı sunmak ve fiyat oluşumunu destekleyerek adil bir piyasa ortamı sağlamaktır. Borsalar, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve türev ürünler gibi çeşitli finansal enstrümanların ticaretine aracılık ederler. Bu sayede şirketler, projelerini finanse edebilir, yatırımcılar ise çeşitli varlıklara yatırım yapabilir ve piyasadaki fiyat hareketlerinden faydalanabilirler. Borsa, ekonomik büyümeyi destekler ve finansal sistemin etkin işleyişine katkı sağlar.