Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması saat kaçta? Erdoğan kaçta açıklama yapacak?

27 Aralık 2023 14:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:24

Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat kaçta asgari ücret açıklaması yapacak merak ediliyor. İşte bilgiler…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe’ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

En son 6 Aralık 2023 Çarşamba günü asgari ücret ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay aktardığımız kaynak tutarı da 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı. Daha 10 ay evvel yaşadığımız ve ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı, 85 milyonun hiçbir ferdini ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma, bir sonraki yıldan itibaren olan dönemi ise atılım süreci olarak görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda bıkmadan durmadan mücadele etmeyi, adım adım hedeflere ulaşmayı sürdüreceğiz. Yeter ki 85 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza, mücadele azmimize sıkı sahip çıkalım, aramıza fitne fesat sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028’i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan bölgesinin ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız” değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Toplantının hafta başında yapılması bekleniyordu. Ancak bugüne kadar toplantı için bir gün ve saat açıklanmadı. İşçi ve işveren temsilciler kamuoyuna açık bir toplantı yapmasa da temaslarını sürdürdü. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, asgari ücrete ilişkin paylaştığı son kulis bilgilerine göre işçi temsilcisi Türk-İş "18 bin lira istiyoruz" dedi. Cem Küçük, asgari ücret konusunda 16 bin TL civarında mutabık kalındığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bin TL seviyesinin nasıl bir maliyete yol açabileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten araştırma yapmasını istediğini söyledi.

Yeni asgari ücrete ilişkin son gelen kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40 yapılarak 15.962 liraya çıkarılması kararlaştırılan asgari ücret için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtı bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe şu ifadeleri kullandı: “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor."