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Diyanet kurban bedellerini açıkladı

Ekonomi̇  
2021-06-10 11:15:23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet kurban bedellerini açıkladı
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