Diyanet kurban bedellerini açıkladı

TOKİ İlk Evim arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları 2022 İlk Evim projesiyle araştırılıyor. İl il TOKİ arsa satış fiyatları merak ediliyor. TOKİ arsa satışlarında başvurular 10 Ekim itibariyle başlıyor. Ödemelerde 9 yılda 9 eşit taksit seçeneği sunulacak ve faiz uygulanmayacak. Ziraat Bankası ile yapılan borçlanma sözleşmesinin ardından arsa tahsis edilecek. Başvuru yapmadan önce TOKİ arsa fiyatları araştırılıyor. İllere göre TOKİ arsa satış fiyatları belli oluyor. İşte TOKİ arsalarının fiyat ve dönüm bilgisi!