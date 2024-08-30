Diyarbakırlı babanın astığı pankartı görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Oğlum beni ve kardeşlerini...

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını ileri süren baba, caddeye pankart astı. Pankartta yazılanları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını iddia ederek caddeye bir pankart astı.

"OĞLUM BENİ VE KARDEŞLERİNİ DOLANDIRMIŞTIR"

Kim tarafından ne zaman asıldığı bilinmeyen pankartta, “Oğlum Fikri Aksu, beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz, sorunludur, belalı maldır” ifadeleri yer aldı.



Pankartı gören vatandaşlardan Abdurrahman Bürkük, yazıyı okuduğunda çok şaşırdığını söyledi.