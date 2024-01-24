Elektrikli araç piyasası sürdürülebilir noktada mı?

24 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:20

PAYI GİDEREK ARTIYOR

Türkiye'de de özellikle son beş yıllık süreçte elektrikli araç piyasasında önemli gelişmelere imza atıldı. Bu meyanda Togg eksenli başlatılan çalışmalar yasal çerçevenin oluşmasına katkı sundu. Bugün elektrikli araçların aldığı toplam pay kayda değer bir gelişme gösterdi. Bu yıl itibarıyla Türkiye genelinde 100 binlik satış planlaması yapılıyor.

HUKUKİ ALTYAPI SAĞLANMALI

Tüm bunlar ortada iken elektrikli araçların ileriye dönük sürdürülebilirliği de tartışma konusu. Bazı sektör temsilcileri hukuki altyapısının sağlanmadan piyasaya çıkan bu araçların orta vadede verimli olabileceğini ama uzun vadede risklerle karşılaşabileceği uyarısını yapıyorlar. Bazıları ise uzun vadede yeni yatırımların katkısıyla elektrikli araç piyasasının "gelecek vadettiğine" vurgu yapıyor.

VERİMLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sıfır CO2 Emisyonu, Düşük Gürültü Kirliliği, Yüksek Enerji Verimliliği gibi alanlarda tercih edilebilen bir ürün olarak ortaya çıkan elektrikli araç pazarında Türkiye önemli bir potansiyele sahip. Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere satış hacmini genişletmek isteyen Avrupalı bazı markalar da Türkiye'nin genç nüfusunu baz alarak yatırım planlamalarına odaklanmış durumdalar.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAZ ALINIYOR

Peki elektrikli araçların önümüzdeki dönem açısından sürdürülebilir olup olmayacağı noktasında hangi handikaplar bulunuyor? Sektörde bu alanda da ayrı bir fikir ayrılığı söz konusu. Türkiye özelinde bakıldığında elektrikli araçların hukuki alt yapısını sağlanamadığını, menzil sorununun tam olarak çözülemediğini ve satış hacminin orta vadede yeterli gelemeyeceğini belirten sektör temsilcileri özellikle birleşmeler kanalıyla bu araçların ayakta kalabileceğine vurgu yapıyor. Diğer bir görüş ise elektrikli araçların önümüzdeki dönemde de yerini koruyacağı, satış hacimlerinin artacağı üzerinde odaklanıyor.

VATANDAŞ TALEBİ ETKİLİ FAKTÖR

Vatandaşlar açısından elektrikli araçlara ilginin arttığına dikkati çeken Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise sürecin elektrikli araçları gerekli kıldığını, söz konusu eksikliklerin tamamlanması halinde bu araçların Türkiye'de tutunabileceğini ve Togg başta olmak üzere yeni marka ve modellerin Türkiye pazarında elini güçlendireceğini hatırlattılar.

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri elektrikli araç satışlarının artması, şarj sorununun çözülmesi ve bayi ve hizmet ağının genişlemesi ile birlikte bu pazarın uzun soluklu olabileceğinin altını çizerek bu aşamada vatandaşın beklenti ve refleksinin de asıl belirleyici etken olduğunun altını çizdiler

Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi olan Otorapor tarafından hazırlanmıştır.