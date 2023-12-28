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    Emekli ikramiyesi saat kaçta hesaba geçer? 5 bin lira emekli ikramiyesi saat kaçta yatar, 5000 TL kaçta yatacak?

    5 bin lira emekli ikramiyesi saat kaçta yatar, kaçta hesaba geçer? | Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Çalışan emeklilere 5 bin lira emekli ikramiyesi saat kaçta hesaba geçer, saat kaçta yatar merak ediliyor. Çalışan emekliler yarın emekli ikramiyesinin saat kaçta yatacağını araştırırken “emekli ikramiyesi 5000 lira ne zaman, saat kaçta yatar” sorusu da gündem oldu. İşte detaylar…

    Emekli ikramiyesi saat kaçta hesaba geçer? 5 bin lira emekli ikramiyesi saat kaçta yatar, 5000 TL kaçta yatacak?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    5000 lira ikramiye saat kaçta yatacak? Milyonlarca çalışan emekli 29 Aralık’ta yatacak olan 5 bin lira ikramiyenin saat kaçta yatacağını, hesaba kaçta geçeceğini merak ediyor.

    EMEKLİ İKRAMİYESİ SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

    Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

    5 bin liralık emekli ikramiyesinin çalışan emeklilerin emekli maaşı hesabına gün içerisinde yatırılması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli MaaşıEmekli
    Haberler > Ekonomi > Emekli ikramiyesi saat kaçta hesaba geçer? 5 bin lira emekli ikramiyesi saat kaçta yatar, 5000 TL kaçta yatacak?
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