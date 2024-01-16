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    Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    SSK BağKur emeklisi ek zammı bugün açıklanır mı, ek zam saat kaçta açıklanacak? | Kabine toplantısının başlaması ile birlikte gözler alınacak kararlara çevrildi. Kabine toplantısının gündeminde SSK BağKur emeklilerine ek zam konusu da var. Peki, Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu? Detaylar…

    Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emekliye ek zam bugün açıklanır mı? Kabine toplantısının gündeminde SSK BağKur emeklilerine ek zam konusu da var. Peki, Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizde…

    EMEKLİYE EK ZAM BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ek zam konusunda kabinede bir sunum yapacak. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklinin zam oranını açıklaması bekleniyor.

    Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu?

    EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Emekliler ek zammın ne kadar olacağını merak ederken, zam oranının refah artışı ile yüzde 45 ya da yüzde 50 seviyesine çıkarılması gündemde.  Yüzde 45 zam olması durumunda en düşük emekli maaşı 10 bin 875 liraya, yüzde 50 zam olması durumunda ise 11 bin 250 liraya çıkacak.

    Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu?

    SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME OLACAK

    Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

    Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

    Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

    Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu?

    SSK EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAKLAR?

    SSK emeklilerinin ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

    • Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak’ta alacak
    • Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.
    • Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak
    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Emekliye ek zam bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? SSK BağKur emeklisi ek zammı belli oldu mu?
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