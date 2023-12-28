En düşük öğretmen maaşı 2024’te ne kadar olacak? Öğretmenler 2024’te ne kadar maaş alacak, maaş zammı belli oldu mu?

28 Aralık 2023 15:28 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 15:30

En düşük öğretmen maaşı ne kadar 2024? Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen, Beden Eğitimi, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Edebiyat öğretmeni maaşı ve sınıf öğretmeni maaşı 2024’te ne kadar olacak merak ediliyordu. Peki, en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar!

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Haber programcısı gazeteci Cem Küçük, Medya Kritik programında emekli ve memur maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

En düşük memur maaşının 31 bin TL olacağını söyleyen Küçük, "En düşük öğretmen maaşı 39 bin TL olacak. Polis maaşı ise 43 bin TL olacak. Daha da fazla olsun, haklarıdır. En düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Özellikle medya sektöründe en az bu zam kadar zam yapılmalı ve kimse mağdur olmamalı." dedi.

Çalışanların merakla takip ettiği asgari ücretin yeni yılda 17 bin TL olacağını günler öncesinden söyleyen gazeteci Cem Küçük, komisyon asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğunu belirtmişti.

YAPAY ZEKAYA GÖRE EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Google’ın yapay zeka modeli Bard’a göre, “2024'te en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak” sorusuna verilen yanıt şu şekildedir:

“2024 yılı için memurlara yapılacak zamlar, 2023 yılı toplu sözleşmesinde belirlenmiştir. Buna göre, 2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 15 zam ve enflasyon farkı ödenecektir.

2023 yılı sonu itibarıyla 1-4 dereceli öğretmen maaşı 26.654 TL'dir. Bu maaşa yüzde 15 zam uygulandığında, maaş 26.654 * 1,15 = 30.652 TL olacaktır.

Enflasyon farkına ilişkin kesin hesaplamalar henüz yapılmamıştır. Ancak, TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılı Kasım ayı enflasyonu yüzde 21,31'dir. Bu durumda, enflasyon farkının en az yüzde 21,31 olacağını tahmin etmek mümkündür.

Bu hesaplamalara göre, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük öğretmen maaşı 30.652 TL + (30.652 TL * 0,2131) = 36.368 TL olacaktır.

Uzman öğretmen maaşı ise 29.538 TL'dir. Bu maaşa yüzde 15 zam uygulandığında, maaş 29.538 * 1,15 = 33.969 TL olacaktır.

Enflasyon farkına ilişkin kesin hesaplamalar henüz yapılmamıştır. Ancak, TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılı Kasım ayı enflasyonu yüzde 21,31'dir. Bu durumda, enflasyon farkının en az yüzde 21,31 olacağını tahmin etmek mümkündür.

Bu hesaplamalara göre, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla uzman öğretmen maaşı 33.969 TL + (33.969 TL * 0,2131) = 39.938 TL olacaktır.”