Eski CHP'li Aydın Ayaydın, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! Aydın Ayaydın kimdir?

7 Ocak 2024 15:50 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 15:51

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partiler adaylarını belirlemek için kıyasıya mücadele ediyor. Siyasetin gündemi de bu süreçte değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 26 ilin belediye başkan adaylarını duyurdu. Buna göre, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski CHP İstanbul milletvekili adayı olan Aydın Ayaydın oldu. Ayaydın’ın adaylığı sonrası kariyeri merak konusu oldu. İşte Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın hayatı ve siyasi kariyeri...

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Aydın Ayaydın, 1951 yılında Mardin Derik’te doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanlığı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesi’nde asistanlık yaptı. 1983 yılınd Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ekonomi yüksek lisansını ve 1985 yılında ise doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve1993 yılında profesör oldu.

Aydın Ayaydın, Takvim, Sabah ve Vatan Gazeteleri’nde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazarlığı yaptı. 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlandı. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu Üyesi, Beşiktaş Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü olarak da görev yapan Ayaydın, evli ve 3 çocuk babası. 1999’ dan itibaren Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazlarını geçiren Ayaydın, 2015 yılından bu yana Bodrum'da yaşıyor.

AYAYDIN'IN SİYASİ HAYATI

Aydın Ayaydın, 1980’li yıllardan beri aktif siyasetin içinde yer aldı. Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Rekabet Kurumu Başkanlığı da yapan Ayaydın, 1999 yılında ANAP’tan İstanbul milletvekili seçildi. 2002 yılında ANAP’ın baraj altında kalmasıyla milletvekilliği sona erdi. 2011 yılında CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 2015 yılında CHP’nin baraj altında kalmasıyla milletvekilliği sona erdi.

Aydın Ayaydın, aynı zamanda bir akademisyen ve yazardır. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1993 yılında ekonometri profesörü oldu. Ekonomi ve siyaset alanlarında çeşitli kitaplar ve makaleler kaleme aldı.

AYDIN AYAYDIN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

24. Dönem İstanbul Milletvekili ANAP

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi

21. Dönem İstanbul Milletvekili CHP

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Medya Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı

Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı

Emlakbank Genel Müdürü

Vakıfbank Genel Müdürü

Şekerbank Genel Müdürü

YÖK Üyesi

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası YKÜ

Banque Du Bosphore Y.K. Üyesi

⁠Güneş Sigorta Yönetim Kur.Bşk.

Hür Sigorta Yönetim Kurulu Bşk.

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Bşk.V

Akademik ve siyasi hayatında çalışmalarını sürdüren Ayaydın, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Adaylığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.