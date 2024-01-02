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    ETF kararı ne zaman? BTC Bitcoin ETF onayı nedir, ne zaman verilir?

    Bitcoin'in spot fiyatına bağlı borsa yatırım fonları olan ETF kararı ne zaman? Bitcoin'in fiyatı 2023 yılında iki katından fazla arttı. 2024 yılının ikinci gününde ise 45.000 dolar seviyesine yükseldi. Bu da kısmen SEC'in yakında bir spot Bitcoin ETF'sini onaylayacağına dair beklentilerin etkisiyle gerçekleşti.

    ETF kararı ne zaman? BTC Bitcoin ETF onayı nedir, ne zaman verilir?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ETF kararı ne zaman? BTC Bitcoin ETF onayı nedir, ne zaman verilir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

    ETF KARARI NE ZAMAN?

    ETF'ler başlatmak için düzenleyici onayı alan ilk şirketler arasında olmayı ümit eden varlık yönetimi firmaları, piyasanın hareketlenmesiyle Perşembe ve Cuma günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na olan başvurularını güncelledi. katılımcılar düzenleyiciden gelecek bir kararın yakın olabileceğini söyledi. Buna göre, bütün Bitcoin ETF başvuruları için karar tarihi en erken 10 Ocak 2024 tarihine çekilmiş oldu.

    ETF kararı ne zaman? BTC Bitcoin ETF onayı nedir, ne zaman verilir?

    BITCOIN ETF ONAYI NEDİR?

    En büyük kripto para olan Bitcoin'in ETF başvurularının onaylanması beklenirken fiyatında da hızlı bir artış kaydedildi. 2023 yılında %154 değer artışı gördü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot ETF konusunda karar verecek.

    Bitcoin ETF'leri, Bitcoin'in değerini takip ederken kripto para birimi borsaları yerine geleneksel piyasa borsalarında işlem yapmasına verilen addır. Yani Bitcoin ETF'leri borsada işlem gören fonlardır. Yatırımcıların, fiyatına kaldıraç sağlarken bir kripto para borsası kullanma zahmetine girmeden Bitcoin'e yatırım yapmalarına olanak tanır.

    ETF kararı ne zaman? BTC Bitcoin ETF onayı nedir, ne zaman verilir?

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > ETF kararı ne zaman? BTC Bitcoin ETF onayı nedir, ne zaman verilir?
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