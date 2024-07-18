Evde bakım yardımı, yaşlılık ve engelli aylıkları zamlandı! Peki kim ne kadar alacak?

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak desteklerin artırıldığını söyleyen Bakan Göktaş, "Yaşlı aylığı 4 bin 181 TL'ye, evde bakım yardımı 9 bin 77 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 3 bin 338 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 5 bin 7 TL'ye çıktı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocukların isteklerini yerine getirdi. Çocuklarla birlikte yüksek hızlı trenle Konya'ya giden Göktaş, onlarla seyahat boyunca sohbet ederek, yakından ilgilendi. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, temmuz ayındaki memur katsayındaki artışla sosyal desteklerin de yükseldiğini söyledi.

SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLDU?

Bakan Göktaş, tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeyi, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 TL'den 4 bin 181 TL'ye yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 TL'den 3 bin 338 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 TL'den 5 bin 7 TL'ye çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 TL'den 10 bin 159 TL'ye, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 TL'den 6 bin 360 TL'ye yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 TL'den 9 bin 185 TL'ye çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak.”