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Geçmişte de uygulanmıştı! Borsa kazançları nasıl vergilendirilecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geçmişte de uygulanmıştı! Borsa kazançları nasıl vergilendirilecek?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hisse senetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2006’da da devreye alınan uygulama ile banka ve aracı kurumlar, hisse senedi işlemlerinden elde edilen net kârlar üzerinden otomatik olarak %15 vergi kesintisi yapıyordu. Yeni uygulamanın da benzer şekilde hayata geçirilebileceği ancak stopaj oranının, diğer yatırım araçlarında olduğu gibi %5-%10 arasında kalabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Hazine’nin, vergi gelirlerinin artırılması maksadıyla yaptığı kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede hisse senetlerinden elde edilen kazançlardan da vergi alınması yönünde hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Yeni uygulamanın nasıl olacağı merak edilirken; geçmişte de bir dönem hayata geçirilen stopaj kesintisi akıllara geldi.

GEÇMİŞTEKİ UYGULAMA NASILDI?

2006 yılında getirilen stopaj uygulamasında şu şartlar yer alıyordu:

-Hisselerin elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

-Bu kesinti her 3 aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek.

-Vergi tahsilatı, hisse senedi işlemlerine aracılık yapan bankalar ve aracı kurumlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

-İlgili dönemde kazanç ve zararlar mahsup edildikten sonra, şayet varsa, elde edilen net kâr üzerinden yüzde 15 oranında stopaj alınacak.

-Stopaj konusu olan gelirler, yatırımcılar tarafından herhangi bir şekilde beyan edilmeyecek.

-1 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinden elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacak.

YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Yeni vergi uygulamasının da benzer şekilde hayata geçirilebileceği ancak stopaj oranının, diğer yatırım araçlarında olduğu gibi yüzde 5-yüzde 10 aralığında olabileceği belirtiliyor. Kazanca göre vergi dilimlerinin de söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Bu arada geçmiş yıllardaki uygulamada yabancı yatırımcıların kazançları stopaja tabi olmamıştı. Benzer kararın yeni uyulmada da olup olmayacağı yönünde çalışmalar devam ediyor.

DİĞER YATIRIMLAR VERGİYE TABİ

Bugün 6 aya kadar TL vadeli mevduat hesaplarında yüzde 7,5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5, bir yılı aşan vadeli hesaplarda da yüzde 2,5 oranında gelir vergisi uygulanıyor.

TL yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 7,5 ve döviz yatırım fonlarından da yüzde 10 oranına stopaj kesintisi yapılıyor.

Forex işlemlerinde de toplam kâr üzerinden yüzde 10 vergi kesintisi mevcut. Aynı zamanda Forex işlemlerinde oluşabilecek kur farkı gelirlerine de %10 vergi uygulanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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