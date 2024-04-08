İkinci el araçta fiyatlar yükselişe geçti! İşte model model son 1 yıldaki değişim

Piyasada 800 bin lira ile 1.2 milyon lira arasında 1 ila 1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım gelmeye başladı. 2024 ilk çeyrekte ikinci el fiyatları yüzde 12-15 artarken bayilerde ucuz fiyatla satılan 2023 model 0 araç stokları da tükendi. Artık ucuz otomobil hayal mi?

Sıfır otomobil pazarında 2023 yılı tarihi rekorlarla kapanmıştı. 2024 ilk çeyrekte gelen satış verileri yine sektörün tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken ikinci el pazarında ise taşlar yerine oturmaya başladı. Fiyatların satıcı ile alıcı arasında istikrarlı bir çizgiye gelmesiyle satışların hızlanırken aylık enflasyon oranında fiyat etiketleri yavaş yavaş doğru hareket etmeye devam ediyor. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin konuyla ilgili açıklamasında fiyatların ikinci elde aylık yüzde 3 ila 5 yükseldiğini belirterek; “Fiyatlar geçtiğimiz mayıs ayında düşmeye başlamıştı. Bu durum aralık ayının son günlerine kadar devam etti ve pazar yüzde 30 daralma yaşadı. Ancak 2024’ün ocak ayıyla birlikte ikinci el pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İkinci ele talep artınca da satışlarda bir hareketlenmeye sebep oldu. Bir başka deyişle tüketici, 800 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında 1-1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladı” ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREKTE FİYATLAR YÜZDE 15 ARTTI

Sene başından bu yana fiyatlarda yaşanan aylık yüzde 3-5’lik artışların neticesinde ilk çeyrek sonunda ikinci elde fiyatlarının yüzde 12-15 seviyesinde yükseldiğine dikkat çeken Yalçın; “Bu fiyat artışı devam edecek. Bayramdan önce ve yaz mevsiminin yaklaşması gibi etkenlerle doğal olarak tüketici mobilite ihtiyacını gidermeye çalışacak. Sıfır otomobil pazarındaki hareketlilik aslında benzer şekilde ikinci elde de görülüyor. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp piyasa düştüğü zaman bu duruma dayanıp aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatların düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz” dedi.

İKİNCİ ÇEYREKTE TALEP ARTIŞI BEKLENİYOR

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bugün gelinen noktada sıfır kilometre C segment bir otomobilin ortalama fiyatlarının yaklaşık 1.3-1.6 milyon TL arasında olduğuna dikkat çekerek açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Kredi musluklarının kapalı olduğu bir dönemde sıfır kilometre araç alımı neredeyse sadece nakit paraya döndü. Tabii buna ulaşamayan yaklaşık yüzde 60-70’lik kesim ikinci ele yöneldi. İkinci el daha fazla talep gördüğü konuma tekrardan yerleşmeye başladı. Para politikaları, enflasyon ve faizlerin durumuna göre yılın ikinci çeyreğinde ikinci eldeki talep daha da artacaktır.”

İKİNCİ ELDE İSTİKRAR SÜRECEK

Sıfır otomobil pazarının ikinci çeyrekte hafif bir tempo kaybı yaşasa da istikrarını sürdüreceğini işaret eden Hüsamettin Yalçın, “Fakat ikinci el, sıfır otomobil pazarından daha dinamik ve daha istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Markaların yüzde 15-20 daha düşük fiyatla sattığı 2023 model sıfır kilometre otomobiller de tükendi. 2024 modellerin daha yüksek olan fiyatları da tüketiciyi ikinci ele yöneltecek. Artık başta Çinliler olmak üzere birçok yeni markanın yoğun bir araç satışı var. Gücü yetebilen tüketici de daha fazla yeni teknolojili ikinci el otomobil almaya ve eski teknolojili aracından kurtulmaya çalışıyor. İkinci el yaş ortalaması hâlâ 8-12 yaş. Önümüzdeki 3-4 senede ikinci el parkının çok daha gençleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.