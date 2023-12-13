LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Futbol severler merak ediyor! İşte TFF kararları!
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Editör: Göktuğ Efil / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Göktuğ Efil / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ligler ne zaman başlayacak? Ankara'da oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının sonunda Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu ve tekmeli saldırıdan sonra ligler süresiz tatil ilan edilmişti. Peki ligler ne zaman başlayacak? TFF kararları belli oldu mu? İşte tüm detaylar.
Ligler ne zaman başlayacak? Hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan yumruklu saldırıdan sonra ligler süresiz bir şekilde iptal edilmişti. Trendyol süper lig hakemleri de topluca Hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulunmuştu. Nihayet futbolseverlerin merakla beklediği liglerin başlama tarihi TFF tarafından açıklandı. Peki ligler ne zaman başlayacak? TFF açıklama yaptı mı? İşte tüm ayrıntılar.
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Trendyol Süper Ligi 19 Aralık tarihinde yeniden başlayacak.
Ayrntılar geliyor...