LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Futbol severler merak ediyor! İşte TFF kararları!

Ligler ne zaman başlayacak? Hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan yumruklu saldırıdan sonra ligler süresiz bir şekilde iptal edilmişti. Trendyol süper lig hakemleri de topluca Hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulunmuştu. Nihayet futbolseverlerin merakla beklediği liglerin başlama tarihi TFF tarafından açıklandı. Peki ligler ne zaman başlayacak? TFF açıklama yaptı mı? İşte tüm ayrıntılar.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Ligi 19 Aralık tarihinde yeniden başlayacak.

Ayrntılar geliyor...