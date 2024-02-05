Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından korkulan olmadı! Dolarda kısmi yükseliş

Dolarda son dakika… 5 Şubat dolar fiyatı 30,52’ye yakın seviyelerden, hafif primli şekilde yeni haftaya başladı. Euro fiyatı ise ilk işlemlerde 32,90 TL’den fiyatlanıyor. TCMB’de Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yeni Başkan Fatih Karahan’dan gelen mesajlar piyasaya güven verdi. ABD tarafında FED ve Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından dolar endeksi ve Tahvil faizlerinde yaşanan kısmî yükselişin dolar üzerinde daha etkili olduğu gözüküyor. Kısa vadede dolar için beklentiye bakıldığında 31,00 seviyesinin kritik direnç olduğu belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi Özel- Piyasalar, TCMB’de Başkan değişikliğinin gerçekleşmesinin ardından ilk işlem gününe sakin başladı. Hafize Gaye Erkan’ın istifası ile birlikte TCMB Başkanı olarak atanan Fatih Karahan’ın; enflasyonun seyrinde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini ve gerekli parasal sıkılığın korunacağını vurgulaması güven verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de dezenflasyonist sürecin tesisi için gerekli politikaların sürdürüleceğini bildirmesi ve “Başkan ve ekibine güvenimiz, desteğimiz tamdır. Ekonomi programımızı kararlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz” şeklindeki mesajları pozitif karşılandı.

5 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI

Hafta başında dolara bakıldığında, kur 30,50 TL üzerinde seyrediyor. İlk işlemlerde 30,52’ye yakın fiyatlanan dolar, geçen hafta kapanışına göre yüzde %0,45 primli görünüyor. Gece işlemlerinde ise dolar, en yüksek 30,70 seviyesini test etti. Dolar için analistler kısa vadede 30,50 TL seviyesinin destek ve 31,00 seviyesinin direnç olduğu yönünde uyarılarda bulunuyor.

5 Şubat Euro/TL fiyatları ise 32,90 seviyelerinden yeni haftaya başladı. Euro tarafında da gece 33,05 seviyesi görüldü.

Bu arada TCMB, Türk Lirasına geçişin hızlandırılması için yeni bir karar aldı. Buna göre KKM hesaplarında TL mevduatlara geçiş oranı çerçevesinde, TL zorunlu karşılıklara nema ödemesi yapılacak.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİNDE DURUM

Doların seyrinde TCMB’deki Başkan değişikliğinden daha çok ABD’deki gelişmelerin bir miktar daha öne çıktığı görülüyor. Geçen haftaki FED toplantısı sonrasında gelen şahin tonajlı açıklamalar ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri oldukça aşması, dolar endeksinde (DXY) ve ABD tahvillerinde yükselişe sebep oldu. DXY, 5 Şubat işlemlerinde, aralık ayının ikinci haftasından itibaren ilk defa 104,00 seviyesinin üzerine çıktı. ABD iki yıllık tahvil faizleri de 4,44’ü görerek, son 6 haftanın zirve seviyelerini test etti. Özetle dolarda, hafta başı itibarıyla küresel anlamda bir güçlü duruş dikkat çekiyor.

GÜNÜN VERİSİ ENFLASYON

İçeride bugünün en önemli verisi, Ocak Ayı Enflasyon rakamları olacak. TÜİK tarafından saat 10:00’da açıklanacak verilere göre; aylık enflasyon ocakta yüzde 6,50 ve yıllık enflasyon 64,52 olarak bekleniyor. Özellikle yeni yıl ile birlikte gerçekleşen ücret güncellemelerinin, açıklanacak enflasyonun seyri üzerinde etkili olması bekleniyor. Beklenti üzerinde gelebilecek enflasyon rakamlarının piyasada sınırlı bir etki gösterebileceği belirtiliyor.

YABANCI YATIRIMCI DA POZİTİF

Öte yandan hafta sonu yabancı finans kuruluşlarından da TCMB’de yeni döneme dair olumlu açıklamalar gelmişti. ABD'li yatırım bankası JP Morgan; TCMB’nin bundan sonraki süreçte daha şahin bir görünüme geçebileceğini ve bu duruşun da Türk Lirasını daha fazla destekleyeceğini öngördü. İngiltere merkezli HSBC Bankası da TCMB’nin para politikasında bir değişiklik beklemediklerini ve faiz oranlarının uzun süre yüzde 45’te kalabileceğini duyurdu. Yine ABD’li bir başka yatırım bankası Morgan Stanley; TCMB’deki başkan değişikliğinin 2019 ve 2021’den faklı olduğunu, bankanın mevcut politikaya devam etmesini beklediklerini açıkladı.