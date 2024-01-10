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    Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ortak sınav sonuçlarını merak eden öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor. 2023-2024 eğitim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavı Aralık ayında yapılmıştı. Sınavların hemen ardından cevap anahtarı yayınlanmıştı. Şimdi gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    26-27 Aralık tarihlerinde 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2023-2024 eğitim yılının birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavı 6. sınıflar için Türkçe ve Matematik, 9. sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinde yapıldı. Sınavların hemen ardından sorular ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. Şimdi ise öğrenciler ve veliler merakla ortak sınav sonuçlarını bekliyor. Peki ortak sınav sonuçlara ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak? İşte detaylar…

    ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ortak sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı henüz ortak sınav sonuçlarına dair resmi bir açıklama yapmadı.
    Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilerek öğrencilere duyurulacak.

    Öğrenciler aldıkları puanları e-Okul sistemi üzerinden de görebilecek.
    Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda sadece öğrencilerin doğru cevaplarına puan verilecek. Yanlış cevaplar puanlama sistemine dahil edilmiyor. Yani yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?
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