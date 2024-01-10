Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

10 Ocak 2024 08:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 09:00

26-27 Aralık tarihlerinde 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2023-2024 eğitim yılının birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavı 6. sınıflar için Türkçe ve Matematik, 9. sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinde yapıldı. Sınavların hemen ardından sorular ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. Şimdi ise öğrenciler ve veliler merakla ortak sınav sonuçlarını bekliyor. Peki ortak sınav sonuçlara ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak? İşte detaylar…

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı henüz ortak sınav sonuçlarına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilerek öğrencilere duyurulacak.



Öğrenciler aldıkları puanları e-Okul sistemi üzerinden de görebilecek.

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda sadece öğrencilerin doğru cevaplarına puan verilecek. Yanlış cevaplar puanlama sistemine dahil edilmiyor. Yani yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.